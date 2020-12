Wolff ziet Hamilton langer doorgaan: ‘Maar ik wil niets uitsluiten’

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt niet dat Lewis Hamilton ‘ooit ergens anders’ wil rijden en stelt dat ze het ‘absoluut eens zijn’ over de algemene voorwaarden voor een nieuw contract. De Oostenrijker ziet Hamilton nog langer doorgaan in de Formule 1 omdat de raceweekenden hem ‘structuur’ geven en ziet dan ook geen reden voor hem om niet door te gaan, maar: “Ik wil niets uitsluiten.”

Hamilton heeft vooralsnog geen contract voor 2021, al lijkt het slechts een kwestie van tijd tot er een handtekening zal komen te staan onder een nieuw contract bij Mercedes. Hamilton gaf regelmatig aan dat er weinig tijd is geweest voor contractonderhandelingen door het drukke schema dit jaar, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft wel al toe dat de twee partijen het eens zijn over de algemene voorwaarden.

“Ik houd rekening met zijn gezondheidstoestand en we zijn het absoluut eens over de algemene voorwaarden”, vertelt Wolff tegen Süddeutschen Zeitung. “Ik denk niet dat Lewis ooit ergens anders zou willen rijden. Ik denk ook dat hij nog niet klaar is. Hij heeft nog wat onafgemaakte zaken af te ronden.”

“Hij heeft zeven wereldtitels gewonnen en staat op gelijke hoogte met Michael Schumacher”, vervolgt Wolff. “Hij houdt van racen, de weekenden geven hem structuur. Dus vanuit mijn oogpunt is er niets dat hem ervan weerhoudt om door te gaan, en ik neem aan dat het zeer waarschijnlijk is (dat hij doorgaat, red.). Maar ik wil niets uitsluiten”, besluit hij.