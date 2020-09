‘Woooo!’ VeeKay knokt zich na stroeve start met mooie inhaalacties terug op Mid-Ohio

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zich na een wat lastige startfase sterk herpakt in de eerste van twee Indycar-races op Mid-Ohio. De Nederlander finishte als achtste.

Het huzarenstukje was een dappere actie buitenom bij Colton Herta in ronde 57, met VeeKay die gelijk toesloeg toen Herta overhoop lag met achterblijver Dalton Kellett. “Wooo!”, klonk het na de indrukwekkende move dan ook over de boordradio.

(tekst loopt door onder de video)

“WOOOOOOOOOOO!”@RinusVeekay, what a move on Colton Herta! It’s like watching Indy Lights all over again. #INDYCAR pic.twitter.com/VkrmjRIe3q — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) September 12, 2020

Herta was de laatste coureur die VeeKay op zijn pad terug naar voren passeerde. De coureur van Ed Carpenter Racing was de wedstrijd als negende gestart, maar viel in de openingsfase van de wedstrijd aanvankelijk terug naar de dertiende plek.

“Ik had het in het begin wat lastig tussen het langzamere verkeer”, vertelt VeeKay, “toen ik eenmaal door had hoe ik daar mee om moest gaan, was het echter een zeer vermakelijke race”, zegt de coureur die ook nog een mooi duel uitvocht met kampioenschapsleider Scott Dixon.

Na de eerste reeks pitstops werkte VeeKay zich gestaag een weg naar voren, met acties op onder meer Patricio O’Ward en wederom Dixon. Zijn eigen strategie, om na een start op harde banden telkens later te stoppen, wierp daarbij ook zijn vruchten af.

“Het was geen perfecte race”, resumeert VeeKay, “maar wel een goede.” De Nederlander, die vrijdag zijn twintigste verjaardag vierde, is ‘blij met de snelheid die we hadden en wat we er nog van konden maken’. De wedstrijd werd gewonnen door Will Power, voor Josef Newgarden en Alexander Rossi.

Zondagavond Nederlandse tijd volgt race twee op Mid-Ohio. “Ik denk dat we het daarvoor beter kunnen doen in de kwalificatie, wat de race makkelijker zou moeten maken”, stelt VeeKay. Race twee op Mid-Ohio is vanaf 19:00 uur te zien bij Ziggo Sport Racing.

