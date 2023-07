De een denkt van wel, de ander van niet: George Russell en Lando Norris verschillen flink van mening over de vraag of McLaren in de rest van het seizoen net zo competitief zal zijn als tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ze proberen de druk van ‘best of the rest’ vooral bij elkaar te leggen: twee overwegingen en een conclusie.

Het is Mercedes-coureur Russell die naar eigen zeggen geen twijfel kent over de kracht van McLaren. “Er is geen enkele reden te bedenken waarom dat team nu ineens zou terugvallen. Zowel in Oostenrijk als in Engeland was McLaren beter dan wij. Waar ze het vandaan halen, weet ik. Het is vrije verrassend. Maar ze zijn een stap verder dan wij“, klonk het terugkijkend op het weekend in Silverstone.

Psychologisch

Complimenteuze woorden of psychologische oorlogsvoering? Die vraag is gerechtvaardigd. Bij Mercedes werd veel verwacht van de afgelopen wedstrijden, maar de updates brachten het team in Oostenrijk en Groot-Brittannië niet helemaal het gehoopte succes.

Dan helpt het voor de beeldvorming niet dat een concurrent ‘ineens’ die successen wel boekt. Russell manoeuvreert zijn team nu handig in de underdog-rol. Laat de druk maar verschuiven naar bijvoorbeeld McLaren om ‘best of the rest’ te moeten worden achter Red Bull.

Mocht de aangekondigde update in Hongarije vervolgens voor Mercedes succesvol uitpakken, dan komt dat over als verrassend goed. En mocht het tegenvallen dan ligt daar minder de nadruk op dan de afgelopen weken, omdat menigeen nu juist weer naar McLaren kijkt. Russell zet de druk erop bij zijn landgenoten in het papaja.

Waarschuwing

Bij McLaren willen ze er niet aan. Hoge verwachtingen en daar niet aan kunnen voldoen, is iets waar dat team de laatste jaren genoeg mee te kampen heeft gehad. Dus hoezeer er in Engeland ook werd genoten van P2 en P3 in de kwalificatie en P2 en P4 in de race: bij McLaren rekent niemand zich vooralsnog rijk.

En dus is het geen wonder dat juist Lando Norris degene is die zegt te verwachten dat zijn team het níet overal zo goed zal gaan doen in de rest van dit seizoen. Volgens de Brit vormen bochten met lage snelheid nog altijd een probleem. “Daar is onze auto slecht in. Of slecht, nee, vreselijk zelfs.”

Hij waarschuwt: “Het is geweldig dat we nu enthousiast zijn geworden. Maar er komen een paar circuits aan waarbij mensen zich bij onze prestaties zullen afvragen waarom we ineens weer zo slecht zijn. Ja, we hebben een hoop verbeterd, maar in Silverstone konden we vooral ook goed de banden in goede conditie houden. Dat gaat met onze auto niet overal lukken. Het zou mooi zijn als we desondanks nog wat vaker met Mercedes kunnen vechten. Maar dan hebben wij nog veel werk te doen.”

Conclusie

Het is een klassiek woordenspel in de strijd om de status van underdog. Niemand wil namelijk de druk voelen of opgelegd krijgen om de grote uitdager van Red Bull te moeten zijn. Want hoewel dat an sich een compliment is, is die status gezien de overmacht van Max Verstappen alleen maar ondankbaar. Want ‘uitdager’ zijn, vraagt om prestaties. En die kunnen in vergelijking met Red Bull dit seizoen alleen maar tegenvallen.

Zie daar: dan straalt verrassend goed presteren vanuit de underdogpositie toch beter op je af als team of merk. Aston Martin bewees dat begin dit seizoen, Mercedes zo nu en dan en McLaren de afgelopen twee wedstrijden. En dat is precies waarom zowel Russell als Norris met hun respectievelijke teams graag de underdog willen zijn.

