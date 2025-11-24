Yuki Tsunoda kijkt terug op een frustrerend weekend in Las Vegas. De Japanner had zich als negentiende gekwalificeerd, maar vertrok zaterdagavond vanuit de pitstraat na een motorwissel. Uiteindelijk kwam hij als twaalfde over de eindstreep. Desondanks ziet hij tekenen van vooruitgang in zijn prestaties. Volgens Tsunoda reflecteert zijn optreden in Las Vegas niet de progressie die hij heeft gemaakt. Desalniettemin is hij zijn toekomst bij Red Bull niet zeker.

Voorafgaand aan de kwalificatie leek het weekend veelbelovend voor Tsunoda. In VT1 noteerde hij de derde tijd, bijna een tiende sneller dan teamgenoot Max Verstappen. “Meerdere keren – in VT1, VT2 én VT3 – lag ik in de snelle rondjes voor op Max”, reageerde hij na afloop van de race. “Dat hebben we lange tijd niet gezien. Zijn kracht is natuurlijk dat hij de auto tijdens de kwalificatie naar een hoger niveau kan tillen. Maar tijdens deze kwalificatie had ik ook het vertrouwen dat ik beter kon presteren.” Tsunoda werd echter verrast door de natte omstandigheden; met de verkeerde bandenspanning strandde hij in Q1.

De Japanse coureur erkende dat het weekend teleurstellend eindigde, maar keek liever vooruit naar de volgende ronde in Qatar. “Mensen hebben vast opgemerkt dat ik progressie boek, maar het team en ik zijn natuurlijk uit op concrete resultaten”, aldus Tsunoda. “We kunnen niet blijven wijzen op die fout in de kwalificatie. We moeten ons gewoon revancheren in Qatar.” In de race had hij de pech dat zijn vroege pitstop niet samenviel met de virtuele safety car. “Die werd direct na mijn pitstop ingezet, dus dat is absoluut niet ideaal. Daarna bleef ik in de vuile lucht hangen omdat iedereen de pits inkwam.” Tsunoda concludeerde dat hij simpelweg veel pech had gehad: “Het voelt alsof alles tegenzit.”

Toch ziet hij ook vooruitgang. “Ik denk dat het tempo dat ik heb laten zien goed was; de kwalificatie was wat dat betreft gewoon een gemiste kans. Het gaat in ieder geval de goede kant op, maar het is frustrerend dat de uitslag dat niet reflecteert.” Tsunoda heeft nog twee Grands Prix om zich te bewijzen tegenover de Red Bull-teamleiding; de 25-jarige coureur heeft nog geen contract voor 2026. In de paddock wordt gefluisterd dat Isack Hadjar volgend jaar zijn stoeltje zou kunnen overnemen, waardoor Tsunoda’s toekomst in de Formule 1 allerminst zeker is.

