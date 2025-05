Voor Red Bull was de GP van Emilia-Romagna opnieuw een race van uitersten. Aan de ene kant verzekerde Max Verstappen zich van een briljante overwinning, maar aan de andere kant moest Yuki Tsunoda veel goedmaken voor een enkel WK-punt. Na een megacrash in de kwalificatie startte de Japanner al vanuit de pitstraat, om daarna door te rijden naar de tiende plaats. In het vervolg wil Tsunoda vooral stoppen met de held uithangen.

Yuki Tsunoda was – logischerwijs – vol lof over de monteurs die zijn RB21 tot diep in de nacht moesten oplappen. De Japanner beëindigde zijn kwalificatie voor de GP in Imola met een angstaanjagende crash, waarbij zijn Red Bull-bolide over de kop de barrières in vloog. In de race wist hij de schade te beperken door naar de tiende plek te rijden en zo één puntje in de wacht te slepen. Het staat in schril contrast met de feilloze overwinning van teamgenoot Verstappen, die na een briljante inhaalactie op Oscar Piastri de leiding niet meer uit handen gaf.

‘Ik verwacht te veel van mezelf’

“Ik ben in ieder geval blij dat ik het team iets heb kunnen geven”, begon Tsunoda na afloop van de race, “vooral gezien de hoeveelheid werk die de monteurs ’s nachts in de auto hebben gestoken – dat was een enorme inspanning.” De Japanner profiteerde van een late uitvalbeurt van Kimi Antonelli; door het wegvallen van de Italiaan eindigde hij op de valreep in de punten. “Ik vind het goed dat ik het team in ieder geval iets heb kunnen geven”, herhaalde hij. “Tegelijkertijd was het nog steeds een frustrerende race na die kwalificatie. Maar goed, het is wat het is.”

“Eerlijk gezegd was het tempo over één ronde best goed”, voegde hij er, enigszins hoopvol, aan toe. “Vooral tot VT2 zat ik redelijk dicht bij Max (Verstappen, red.)”, aldus Tsunoda. “Daardoor had ik best wel wat vertrouwen in aanloop naar de kwalificatie, maar dat maakte het alleen maar erger. Ik had waarschijnlijk te hoge verwachtingen van mezelf. Ik probeerde de held uit te hangen in de eerste ronde van Q1, wat achteraf eigenlijk onnodig was. Dat zijn dingen waarin ik even een stap terug moet doen en opnieuw over moet nadenken. Volgende keer moet dat zeker beter gaan.”

