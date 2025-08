Yuki Tsunoda start de GP van Hongarije vanuit de pitstraat. De Red Bull-coureur heeft meerdere nieuwe motorcomponenten laten monteren die het toegestane seizoensquotum overschrijden. Hierdoor is hij verplicht zijn zestiende startpositie op te geven. Red Bull verving onder meer het motorblok, de turbo’s, de MGU-H en de MGU-K. Daarnaast maakt Tsunoda in Boedapest gebruik van een nieuw uitlaatsysteem.

Hoewel Yuki Tsunoda zich zaterdag als zestiende kwalificeerde voor de GP van Hongarije, mag hij die plek niet behouden. Na een volledige motorwissel is de 25-jarige coureur verplicht vanuit de pitstraat te starten. Dit is conform de regels voor het vervangen van meerdere motoronderdelen, in combinatie met aanpassingen aan de krachtbron onder parc fermé-regels. De Formule 1-reglementen schrijven voor dat coureurs per seizoen slechts vier exemplaren van bepaalde motorcomponenten mogen gebruiken, maar Tsunoda rijdt dit weekend met zijn vijfde aandrijflijn. Bij overschrijding volgt automatisch een gridstraf.

LEES OOK: Startopstelling GP Hongarije: Leclerc op pole, Verstappen in het gedrang

Naast de nieuwe krachtbron kreeg Tsunoda ook een nieuw uitlaatsysteem gemonteerd. Dit is het eerste exemplaar van maximaal acht uitlaatsystemen die gedurende het seizoen zonder straf mogen worden ingezet. De extra onderdelen moeten de Japanner helpen om competitief te blijven, al betekent een start vanuit de pitstraat dat hij een flinke inhaalrace zal moeten rijden om in de punten te eindigen. Inhalen op de krappe en bochtige Hungaroring is bovendien geen eenvoudige opgave.

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.