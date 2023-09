Eerst was er Nyck de Vries, daarna volgde Daniel Ricciardo en inmiddels is er Liam Lawson. Dit seizoen is Yuki Tsunoda al toe aan zijn derde teamgenoot bij AlphaTauri. Een stabiele werkomgeving kan het met de beste wil ter wereld niet genoemd worden. “Ik voel me nu nog meer verantwoordelijk voor het team”, reageert de Japanner, met zijn 1,59 meter de kleinste man op de grid.

Yuki Tsunoda is ondanks de problemen aan de andere kant van de AlphaTauri-garage bezig aan een sterk seizoen. Door het eerdere ontslag van de teleurstellend presterende Nyck de Vries, de handblessure van Daniel Ricciardo en de prille ontdekkingstocht van debutant Liam Lawson mist Tsunoda betrouwbaar referentiemateriaal, erkent hij.

“Ik zie het als een extra uitdaging”, stelt de 23-jarige Tsunoda in de paddock van Singapore. “Ik kijk nu vooral naar mezelf en niet meer naar de data van mijn teamgenoot. Wel let ik ook op wat andere coureurs en teams doen. Dat is iets waar ik van kan leren, ook de komende jaren. Het klopt, de afgelopen jaren had ik met dank aan Pierre Gasly goed referentiemateriaal en kon ik goed zien waar ik tekortkwam. Inmiddels kijk ik meer naar mezelf, het is de volgende stap die ik heb gezet in mijn ontwikkeling als coureur.”

Overigens staat AlphaTauri wel laatste in het constructeurskampioenschap met slechts drie punten, alle drie behaald door Tsunoda. De kopman van Red Bulls satellietteam hoopt dat het meegebrachte updatepakket in Singapore op korte termijn enig effect zal sorteren, bij voorkeur morgen al. “Hopelijk brengen deze upgrades ons terug naar de middenmoot. Als de auto beter is, zal dat ook voor hernieuwd vertrouwen zorgen binnen het team.”

Tsunoda, bezig aan zijn derde seizoen bij AlphaTauri, heeft een aflopend contract. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Sergio Pérez bij Red Bull. De Mexicaan heeft weliswaar een doorlopend contract, maar zijn positie staat al langer ter discussie.

