Yuki Tsunoda heeft zich uitgesproken over de mogelijkheid om naar Red Bull door te stromen. Al sinds de start van het jaar heerst er speculatie dat de Japanner mogelijk een promotie staat te wachten. In gesprek met Total-Motorsport.com gaat de AlphaTauri-coureur zelf in op die vraag.

Het rommelt momenteel een beetje binnen de teams van de Red Bull-familie. Nyck de Vries werd al na tien races de laan uitgestuurd bij AlphaTauri en vervangen door Daniel Ricciardo. Veel analisten speculeren dat dit niet alleen ter vervanging was van De Vries, maar ook om Ricciardo klaar te stomen voor een mogelijke overstap naar Red Bull. Sergio Pérez is daar ook bezig aan een slechte reeks. Een mogelijk vertrek van Pérez wordt steeds vaker genoemd, en ook Tsunoda wordt regelmatig in verband gebracht met dat stoeltje. Zelf wil Tsunoda echter nog helemaal niet nadenken over een vertrek bij AlphaTauri.

“Ik ben helemaal op mijn plek in de Red Bull-familie. Ik voel me hier op mijn gemak, ik kan hier mezelf zijn. Als coureur is het natuurlijk mooi om aandacht van andere teams te krijgen, maar voorlopig zit ik nog wel goed bij AlphaTauri. Ze hebben me de afgelopen jaren erg veel gesteund, dus ik denk er nog niet aan om naar een ander team te gaan.” Dat gezegd hebbende is er wel één team dat Tsunoda enigszins overweegt. “Als er een kans komt om naar Red Bull te gaan, dan zou dat geweldig zijn. Maar ik ben er nu niet zo mee bezig. Er is niet zoveel reden om AlphaTauri te verlaten.”

Zelfvertrouwen

Tsunoda is bezig aan een relatief sterk seizoen. Hoewel de AlphaTauri over het algemeen gezien wordt als de slechtste auto op de baan, heeft Tsunoda toch al tweemaal punten weten te scoren en rijdt hij regelmatig in de buurt van de top tien. Het is een duidelijk verschil met vorig jaar, toen Tsunoda wat meer moeite had met het vinden van de punten.

“Iedereen zegt dat ik dit jaar meer zelfvertrouwen heb”, reflecteert Tsunoda. “Maar niet veel mensen keken vorig jaar echt naar mij. In de meeste kwalificaties deed ik het toen ook al beter dan Pierre [Gasly]. Ik heb altijd al veel zelfvertrouwen gehad. Dit jaar weet ik het alleen meer toe te passen in de races en kwalificaties. Over een contract hoef ik me niet zo druk te maken, dus ik ben nu meer gericht op het behalen van de beste resultaten in de race.”

