Het voortijdige ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri heeft veel losgemaakt in de (Nederlandse) racewereld. Collega-coureurs zijn unaniem kritisch op het genomen besluit. “Oneerlijk, ontzettend hard en kortzichtig, Nyck is beoordeeld in een waardeloze auto, de slechtste van het veld”, zo stelt Renger van der Zande.

“Maar de Formule 1 is keihard”, zo vervolgt Van der Zande. “Nyck heeft niet super gepresteerd, dat kunnen we niet onder stoelen of banken steken. Alleen heeft hij in mijn ogen ook geen eerlijke kans gehad om zich echt te bewijzen. Ik mis hier wel een stukje loyaliteit vanuit de kant van Red Bull.”

Er kunnen verschillende politieke achtergronden spelen, stelt Van der Zande. “Ik kan me voorstellen dat ze Daniel Ricciardo aan het klaarstomen zijn om straks weer in te stappen bij Red Bull, zoals ik me ook kan voorstellen dat ze andere gasten aan het oplijnen zijn, waar ze vanuit het talentenprogramma iets mee moeten. Denk aan iemand als Liam Lawson. Neemt niet weg dat het voor Nyck ontzettend pijnlijk en bitter is, maar het is nu eenmaal wat het is. Nyck heeft echter nog genoeg andere mogelijkheden in de autosport om verder te bouwen aan een mooie carrière.”

Giedo van der Garde laat weten dat hij niet verwacht had dat het zo snel – al na tien races – einde verhaal zou zijn voor Nyck de Vries bij AlphaTauri. “Als je kijkt naar de tijd die hij heeft gekregen van het team en de progressie die hij boekte, langzaam maar gestaag, dan komt dit te vroeg. Dit zal Nyck enorm veel pijn doen”, zo schrijft de voormalig F1-coureur.

Van der Garde reed zelf één seizoen Formule 1 bij Caterham, in 2013. Een doorstart van zijn loopbaan in de Formule 1 bij het team van Sauber liep spaak in Melbourne, enkele dagen voor de start van het nieuwe seizoen. “Ik weet nog goed hoe mijn carrière ineens eindigde. Ik kon daarna geen meter racen meer zien. Dat zal Nyck nu ook hebben en dat is begrijpelijk, maar laten we niet vergeten dat Nyck hartstikke snel is, dat heeft hij in verschillende raceklassen bewezen. Hij heeft nog een mooie autosporttoekomst voor zich. Het komt nu waarschijnlijk te vroeg voor hem om daaraan te denken, maar het is wel belangrijk voor hem om dat in zijn achterhoofd te houden. Kop op en je kunt trots zijn op jezelf”, zo schrijft Van der Garde, die overigens de voorbije periode zelf ook kritisch was op de prestaties van De Vries bij AlphaTauri. Hij vond onder andere dat De Vries door de prestatiedruk verkrampte en zichzelf daardoor tekort deed.

Ook autocoureur en columnist van FORMULE 1 Magazine Jeroen Bleekemolen meent dat AlphaTauri te vroeg afscheid neemt van De Vries. “Iedereen weet dat dit de slechtste auto van het veld is, dat heeft hem niet geholpen. Nyck had als rookie meer tijd moeten krijgen. Anderzijds is het wel de Formule 1, zo gaat dat: het is een harde wereld. Maar ik vind het een te harde keuze op dit moment”, aldus Bleekemolen.

Hij vervolgt: “Wat niet meezit voor Nyck is, denk ik, dat Pérez het niet goed doet bij Red Bull. Door Nyck te vervangen door Daniel Ricciardo, kan Red Bull gaan kijken wat die nog in zich heeft bij AlphaTauri. Al met al heeft Nyck vooral heel veel pech dat het zo loopt.”

Tom Coronel is eveneens kritisch op AlphaTauri. “Racen is wreed en datzelfde geldt soms voor de besluiten die worden genomen”, zo schrijft Coronel op Twitter. “Het is veel te vroeg, we zijn nog niet eens halverwege het seizoenn. Nyck reed zondag een goede race in Silverstone en boekte gedurende het seizoen vooruitgang, zelfs met de langzaamste auto op de baan. Hij zit niet ver achter een teamgenoot die al voor het derde jaar bij het team rijdt.

Coronel: “Nyck heeft elke raceklasse waaraan hij deelnam gewonnen: van karting, Formule 2, Formule E, uitstekende prestaties in verschillende enduranceraceauto’s enzovoort. Ik weet zeker dat veel F1-coureurs niet zo’n racecarrière hebben als Nyck. Er is veel meer dan Formule 1, maar hij verdiende een volledig seizoen om zijn vooruitgang te laten zien. Ik kan niet wachten hem weer op de baan te zien.”

Racing is cruel and so are the decisions. 💔

In my opinion, it’s way too early to make a decision about a driver when you’re not even halfway the season.

