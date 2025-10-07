Nadat hij in de GP van Azerbeidzjan eindelijk weer goede punten scoorde voor Red Bull, viel Yuki Tsunoda in Singapore opnieuw buiten de top tien. De Japanner wees zijn twaalfde plaats vooral toe aan zijn start, die hij ‘de slechtste uit zijn carrière’ noemde. Vanaf P13 verloor Tsunoda direct meerdere posities, waardoor het voor de 25-jarige coureur al snel een kwestie van schade beperken werd.

Bij de start raakte Tsunoda ingesloten tussen oud-teamgenoot Liam Lawson en Nico Hülkenberg. Daardoor verremde hij zich bij het ingaan van de eerste bocht en werd hij achtereenvolgens ingehaald door Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto en Lance Stroll. Zo viel hij terug naar de zeventiende plaats en slonken zijn kansen op een finish in de punten als sneeuw voor de zon. Hoewel hij zich knap terugvocht, kwam hij uiteindelijk als twaalfde over de streep – teleurstellend, zeker omdat de RB21 goed leek te gedijen op het Marina Bay Street Circuit.

‘Ik moet alles op een rijtje krijgen’

“Het was waarschijnlijk de slechtste start die ik ooit in mijn leven heb gehad”, reageerde Tsunoda na afloop tegenover de pers. “De start zelf was oké, maar daarna kon ik gewoon nergens heen. Elke kans die ik probeerde te grijpen, werd me voor de neus weggekaapt. Het was een vreselijke eerste ronde. Jammer, want het tempo was daarna echt heel goed. Dus ja, ik weet eerlijk gezegd niet wat ik moet zeggen over die eerste ronde. De slechtste start ooit.”

Tsunoda leek zich de afgelopen maanden juist te hebben herpakt ten opzichte van zijn eerste Grands Prix met Red Bull. Toch gaf hij toe dat hij over één ronde nog snelheid mist – zo ook tijdens de kwalificatie in Singapore. “Ik moet achterhalen waarom ik in één ronde snelheid, bandenvoorbereiding of gripgevoel mis”, legde hij uit. “Dat probleem speelt eigenlijk al sinds de vorige race. Ik moet er echt de vinger op leggen. Het is jammer, want juist de longruns zijn nu heel goed. Het is precies het tegenovergestelde van de situatie vóór Azerbeidzjan. Ik moet nu alles op een rijtje krijgen – dan komt het vanzelf goed.”

