Yuki Tsunoda finishte zondag als zesde in de GP van Azerbeidzjan. Het is zijn beste resultaat in zijn Red Bull-carrière en bovendien een belangrijk signaal richting de teamleiding. Naar verluidt moet de Japanner volgend jaar al plaatsmaken voor Racing Bulls-revelatie Isack Hadjar, waardoor zijn toekomst in de Formule 1 onzeker is. Tsunoda verzekert echter dat dit optreden hem ‘goed zal doen’.

In aanloop naar de GP van Azerbeidzjan meldden verschillende bronnen dat Yuki Tsunoda volgend jaar vervangen wordt door Isack Hadjar. Achter de schermen zou de deal al beklonken zijn. Dat betekent overigens niet dat Tsunoda terug mag keren naar Racing Bulls; daar zou men Formule 2-talent Arvid Lindblad willen contracteren. Daarmee kwam de toekomst van de Japanner in de koningsklasse op de tocht te staan. Zondag snoerde hij zijn critici echter de mond – hij finishte als zesde en scoorde belangrijke punten voor Red Bull.

Vertrouwen tanken

“Ik heb absoluut iets gevonden in Monza”, reflecteerde Tsunoda na afloop van de race. “Dat heb ik ook in de vrije trainingen en de long runs laten zien. Ik ben natuurlijk net begonnen met deze aanpak, en de kwaliteit is duidelijk nog niet op het niveau van Max (Verstappen, red.). Maar ik bekijk het gewoon stap voor stap. Ik liep lang niet zo ver achter als vorige week, dus dat is absoluut positief. Tegelijkertijd is het ook een belangrijk teken voor mezelf; alle moeite die ik de afgelopen weken heb gedaan, lijkt zich een beetje uit te betalen. Dus ik ga gewoon zo door.”

Tsunoda verdedigde zich knap tegen de aanvallen van Lando Norris en voormalig teamgenoot Liam Lawson. Laatstgenoemde kwam hem uiteindelijk voorbij, maar de McLaren-coureur wist hij op gepaste afstand te houden. “Dat was niet gemakkelijk”, gaf Tsunoda toe. “Daarbij kon ik zelf natuurlijk niet inhalen – ik wilde niet het risico lopen dat McLaren nog meer plaatsen zou winnen.” De Red Bull-coureur deed er naar eigen zeggen alles aan om Verstappen dichterbij te brengen in het rijderskampioenschap. “Dit doet me goed”, besloot hij optimistisch. “Op P6 eindigen – ik denk dat ik het juiste heb gedaan.”

