Yuki Tsunoda voelt zich ‘uitgerust’ voor het aankomende raceweekend op Zandvoort en de tweede seizoenshelft van 2025. De Japanner kreeg na twee Grands Prix al de kans om door te stromen naar hoofdteam Red Bull, maar overtuigde tot dusver nog niet – in twaalf races verzamelde hij slechts zeven WK-punten voor de Oostenrijkse renstal. Gelukkig voelt hij zich na een ‘hele goede zomerstop’ mentaal én fysiek sterker.

“Ik begin dit weekend uitgerust en klaar om te gaan”, verklaarde Tsunoda in een officieel Red Bull-persbericht. “Ik heb een hele goede zomerstop gehad, met een perfecte mix van rust, tijd met vrienden, lekker eten en vooral veel goede trainingen. Daardoor voel ik me mentaal en fysiek sterker, zeker met het oog op de tweede seizoenshelft.” Inclusief de Dutch GP op Zandvoort staan Tsunoda nog tien Grands Prix te wachten.

Zwaar weekend in Zandvoort

“Zandvoort wordt een zwaar weekend voor iedereen”, blikte Tsunoda vooruit. “Het weer brengt altijd nieuwe uitdagingen met zich mee en dit weekend lijkt het weer nat te worden. Dat, gecombineerd met de wind en de ligging van het circuit, kan het onvoorspelbaar maken. Maar we hebben er hard aan gewerkt om dat te overwinnen en een solide, consistent weekend neer te zetten. Het wordt bovendien mijn eerste keer als teamgenoot van Max (Verstappen, red.) bij zijn thuisrace, dus ik denk dat het publiek behoorlijk enthousiast zal zijn voor Red Bull. Daardoor belooft het sowieso een leuk weekend te worden.”

De 25-jarige coureur heeft nog geen nieuw contract bemachtigd voor het volgende seizoen. In aanloop naar de GP van Zandvoort doken geruchten op dat Tsunoda mogelijk vervangen zou worden door IndyCar-kampioen Alex Palou. De Spanjaard ontkrachtte die speculaties echter stellig. “Er is helemaal niets”, zei hij tegenover persbureau AP. “We hebben van niemand iets gehoord.” Ook Chip Ganassi, de baas van het gelijknamige raceteam van Palou, reageerde fel: “Ik heb het gelezen en besproken met het management van Palou. Zij weten van niets, ik weet van niets. Het zal wel clickbait zijn.”

