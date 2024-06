Yuki Tsunoda ziet graag dat Red Bull Racing hem meer perspectief biedt met betrekking tot zijn sportieve toekomst. De Japanner van satellietteam Visa RB moet voorlopig pas op de plaats maken, aangezien promotie naar Red Bull er door de contractverlenging van Sergio Pérez niet in lijkt te zitten. “Ik zou graag meer toezeggingen zien in een nieuw contract”, bekende Tsunoda op de FIA persconferentie in Montreal.

In de aanloop naar de Grand Prix van Canada werd Tsunoda vanzelfsprekend gevraagd naar de impact die de contractverlenging van Pérez bij Red Bull op hem persoonlijk heeft. Tsunoda is bij Visa RB bezig aan een sterk seizoen, maar een beloning in de vorm van een zitje bij Red Bull zit er in ieder geval in 2025 dus niet in. Het betekent dat hij volgend seizoen normaal gesproken zijn vijfde seizoen bij Visa RB ingaat. Volgens Red Bulls motorsportadviseur zal hij dan een line-up vormen met Daniel Ricciardo of Liam Lawson. Handtekeningen onder een nieuwe verbintenis bij Visa RB zijn echter nog niet gezet.

“Ik heb geen haast om promotie naar Red Bull te maken”, stelde Tsunoda. Echter, hij liet er een grote kanttekening op volgen. “Ik zou graag meer toezeggingen zien in een nieuw contract. Het is duidelijk dat er veel bestaande afspraken liggen met Red Bull. Hopelijk kan ik nog wat meer toezeggingen krijgen. Er zijn momenteel besprekingen gaande en ik wil wel zeker weten dat we op één lijn zitten met Red Bull.”

Tsunoda: ‘Gewoon blijven groeien’

Tsunoda zei wel Pérez zijn contractverlenging te gunnen. In tegenstelling tot de Japanner is Pérez alweer in een nieuwe vormdip beland. “Ook in de komende twee jaar moet Pérez nog steeds presteren”, zei Tsunoda, doelend op de nieuwe contractperiode van de Mexicaan. “In dit soort omstandigheden kan er van alles gebeuren. Felicitaties dus aan hem en verder blijf ik me focussen op wat ik doe en mezelf bewijzen. Ik moet gewoon blijven groeien en zorgen dat Red Bull op een gegeven moment niet meer om me heen kan.”

Overigens is er ook interesse vanuit andere teams in de paddock, bevestigde Tsunoda. Honda, de huidige motorleverancier van Red Bull, gaf al aan dat men ook in de toekomst graag verbonden blijft aan de Japanner. Honda is vanaf 2026 de motorleverancier van Aston Martin.

Tsunoda: “Het is positief dat andere teams interesse in me beginnen te krijgen, maar Red Bull is en blijft voor mij prioriteit. Ik wil er echter wel zeker van zijn dat we op één lijn zitten. Red Bull is tot nu toe een belangrijk deel van mijn leven. Zonder Red Bull zou ik niet zoveel bereikt hebben.”

