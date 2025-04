Yuki Tsunoda start in de Grand Prix van Saoedi-Arabië zondag als achtste, zeven plaatsen achter Max Verstappen: “Maar ik zal er alles aan doen om hem te helpen.”

De Japanner mag tevreden zijn met zijn P8, zo liet teambaas Christian Horner na de kwalificatie in Jeddah optekenen. Toch had Tsunoda zelf liever iets hoger gestaan. “Ik voel me steeds meer op mijn gemak, elke Grand Prix iets meer. Maar om nog die laatste paar tienden en honderdsten eruit te slepen, moet ik nog wat vaker een andere afstelling proberen.”

Een afstelling die iets agressiever is, verduidelijkte hij tegenover F1TV. “Ik heb de auto nu soms nog iets te voorspelbaar afgesteld, moet op zoek naar iets extra’s. Daar is ervaring voor nodig en die heb ik met deze auto nog niet. Hoe meer ik push, hoe meer nieuwe dingen ik ervaar in de auto. Dat is niet altijd heel fijn, maar ik blijf pushen en blijf doen wat ik doen. “

Punten zijn realistisch in Jeddah, aldus Tsunoda. “Dat is het doel. Maar ook het helpen van Max. Als ik op welke manier dan ook iets kan doen, zal ik dat niet laten. Ik weet onze strategie alleen nog niet.”

