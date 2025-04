Na de eerste triple header van het seizoen krijgt Red Bull-coureur Yuki Tsunoda maar weinig rust. Zodra de GP van Saoedi-Arabië achter de rug is, mag de Japanner zich opmaken voor een privétest op het circuit van Silverstone. Tsunoda werd dit jaar, na twee Grands Prix bij Racing Bulls, halsoverkop naar het hoofdteam gehaald, waardoor hij de nodige ervaring mist. Door te testen met oude Red Bulls hoopt de teamleiding dat hij iets meer vertrouwen kweekt in deze nieuwe omgeving.

Na zijn plotselinge debuut voor Red Bull tijdens de Grand Prix van Japan volgden voor Tsunoda in rap tempo raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië. Tot nu toe deed de 24-jarige coureur het overwegend beter dan zijn voorganger, Liam Lawson. Tsunoda heeft echter meerdere keren toegegeven dat hij een gebrek aan ervaring heeft. Hij is ervan overtuigd dat hij zich kan meten met teamgenoot Max Verstappen, mits hij de kans krijgt om vertrouwd te raken met de RB21.

Juist daarom heeft Red Bull een uitgebreide testdag gepland op het circuit van Silverstone. In de nasleep van de Arabische Grand Prix mag Tsunoda achter het stuur van de RB19 kruipen, de auto van 2023. Dat is niet zomaar een bolide – Max Verstappen en zijn toenmalige teamgenoot Sergio Pérez gebruikten deze om liefst eenentwintig van de tweeëntwintig Grands Prix te winnen. Daarmee is de RB19 feitelijk de meest succesvolle Formule 1-auto ooit.

‘Het komt neer op ervaring’

De afgelopen weken heeft Yuki Tsunoda natuurlijk al veel meters gemaakt in de huidige Red Bull-bolide, de RB21. Deze auto wordt echter geplaagd door balansproblemen en grillig rijgedrag, wat het voor de Japanner niet makkelijker maakt om te presteren. “Ik kan nog niet helemaal ontspannen rijden met deze auto”, verklaarde hij eerder. “Het voelt nog steeds gehaast, en daardoor heb ik de boel nog niet helemaal onder controle.”

Geheel in lijn met de TPC-reglementen – Testing of Previous Cars – mag Tsunoda uitgebreid testen met de RB19. De regels schrijven voor dat dergelijke privétests enkel uitgevoerd mogen worden met auto’s die minstens twee seizoenen oud zijn. Volgens het Engelse Autosport was deze test al vastgelegd op het moment dat Tsunoda bij Red Bull tekende. “Het komt echt neer op ervaring”, zei Tsunoda voorafgaand aan het raceweekend in Jeddah. “Deze auto gedraagt zich op elk circuit anders, dus het is moeilijk te voorspellen.”

De resultaten van Yuki Tsunoda bij Red Bull:

Grand Prix van Japan – Grid (P15) Race (P12)

Grand Prix van Bahrein – Grid (P10) Race (P9)

Grand Prix van Saoedi-Arabië – Grid (P8) Race (?)

