Andretti Motorsport vecht nog altijd voor een plekje in de Formule 1. De Amerikanen bouwden een nieuwe fabriek in Silverstone en strikten F1-topman Pat Symonds, maar lijken nog geen stap dichterbij deelname. De Andretti-familie is inmiddels naar de Amerikaanse politiek gestapt, op verdenking van een ‘anti-Amerikaans’ sentiment in de Formule 1. ‘Onzin’, denkt Zak Brown.

In gesprek met ESPN legt Brown uit waarom er helemaal geen Antiamerikanisme heerst in de sport – en dus ook niet tegen Andretti. “Als je even goed naar de sport kijkt, zie je dat er constructeurs van over de hele wereld deelnemen”, aldus de McLaren-CEO. “Veel Europese fabrikanten doen mee, maar ook Ford uit Noord-Amerika en Honda uit Japan. Het is een hele globale sport.”

“Ik heb nooit gemerkt dat er bepaalde regio’s werden voorgetrokken, laat staan dat er negativiteit heerste”, vervolgde hij. “De hele wereld doet eigenlijk mee.” Daarbij is de Formule 1 volgens Brown allesbehalve anti-Amerikaans. “We zijn van één race naar drie races gegaan in Amerika – daarbij heeft de sport een recordbedrag geïnvesteerd in Las Vegas”, lichtte hij toe. “Ford doet binnenkort ook weer mee, ik (Brown heeft een Amerikaans paspoort, red.) run één van de topteams en tot slot promoot [het Amerikaanse] Netflix onze sport.”

De juiste criteria

“Ik snap Andretti’s frustraties wel”, gaf Brown toe, “maar het is onzin dat Amerika niet welkom is in de Formule 1.” De McLaren-topman zou de aandacht liever verplaatsen naar de kwaliteit van het team. Andretti moet immers wel een bepaalde ‘waarde’ naar de sport kunnen brengen.

“In het verleden kon je gewoon zo meedoen en dan maakte het niet uit of je het einde van het seizoen wel haalde”, herinnerde Brown zich. “Nu hebben we gewoon tien hele sterke teams, dus dan is het belangrijk dat iedereen aan de juiste criteria voldoet. Zo hoort het.”

