Cadillac treedt in 2026 toe tot de Formule 1. Het elfde team profileert zich als een volledig Amerikaanse renstal, maar beschikt over grote vestigingen in Groot-Brittannië – de bakermat van de F1-techniek. Toch is McLaren-CEO Zak Brown niet bang voor concurrentie – integendeel, hij verwelkomt Cadillac en meent dat het nieuwe team de sport financieel zal versterken en juist extra waarde zal toevoegen aan de Formule 1.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije sprak Brown zich positief uit over de komst van Cadillac, dat inmiddels druk bezig is met de voorbereidingen op het debuutseizoen in 2026. “Qua werknemers denk ik dat ze meer talent zullen wegkapen dan dat ze zelf opleveren”, grapte de Amerikaan tegenover de aanwezige media. “Maar dat is prima. Als iemand ervoor kiest om voor een rivaliserend team te gaan werken, dan moet ik me als teambaas juist afvragen wat ik beter kan doen.”

Positieve impact

Het nieuwe team heeft zijn Europese basis gevestigd in Silverstone, op korte afstand van diverse andere Formule 1-fabrieken. Daarmee bevindt het zich midden in het hart van de sport. Ondanks eerdere zorgen van teams over een mogelijke daling van hun inkomstenaandeel, maakt Brown zich niet druk om concurrentie. Integendeel, hij ziet vooral kansen. “Wat betreft sponsors denk ik dat Cadillac juist meer nieuwe partijen zal aantrekken dan afpakken”, stelde Brown. Hij verwacht dat het team – en moederbedrijf General Motors – serieus zal investeren in de sport. “Krijgen we een betere Amerikaanse tv-deal, meer Amerikaanse betrokkenheid? Ik denk van wel”, aldus Brown. “Hun sponsors én Cadillac zullen geld in de sport steken, en daar profiteren uiteindelijk alle teams van.”

LEES OOK: F2-titelkandidaat Crawford droomt van Formule 1-debuut bij Cadillac

De komst van een Amerikaans team past volgens Brown bij de groeiende populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten, waar inmiddels drie races worden verreden. “Ik maak me geen zorgen over kortetermijnproblemen, zoals het verliezen van een paar werknemers of sponsors”, besloot hij optimistisch. “De bijdrage die zij leveren aan het geheel zal veel groter zijn.” Cadillac rondde in maart het toetredingsproces af, nadat het aanvankelijk op tegenstand stuitte van zowel de Formule 1-organisatie als gevestigde teams.

