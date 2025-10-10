De rechtszaak tussen McLaren en Alex Palou duurt voort! De Britse renstal klaagde de viervoudig IndyCar-kampioen aan wegens contractbreuk; Palou ontbond zijn IndyCar-deal met McLaren, omdat hij door de komst van Oscar Piastri geen zicht meer had op een Formule 1-stoeltje. Donderdag getuigde Palou dat McLaren-CEO Zak Brown later een mogelijke transfer naar het zusterteam van Red Bull, het huidige Racing Bulls, zou hebben belemmerd.

In zijn verklaring legde Palou uit dat de samenwerking met McLaren eindigde toen Piastri werd gecontracteerd. Naar eigen zeggen had Zak Brown hem een Formule 1-stoeltje beloofd, maar stond de Australiër promotie naar de koningsklasse in de weg. De Spanjaard bleef bij Chip Ganassi Racing en heeft inmiddels vier titels in de IndyCar veroverd. McLaren klaagt Palou nu alsnog aan wegens contractbreuk en eist naar verluidt ruim 20 miljoen dollar aan gemiste inkomsten en gemaakte kosten.

Palou getuigde dat hij ook via AlphaTauri – het huidige Racing Bulls – had kunnen doorstromen naar de Formule 1. Hij verklaarde dat het zusterteam van Red Bull in 2023 op zoek was naar een nieuwe coureur, vermoedelijk vanwege de tegenvallende resultaten van Nyck de Vries. Echter, Palou beschuldigt Zak Brown ervan deze transfer te hebben gedwarsboomd.

“Mijn naam werd ook genoemd bij AlphaTauri”, aldus Palou. “In juni 2023 sprak ik telefonisch met Helmut Marko, die openstond voor mijn komst en vroeg naar de voorwaarden van McLaren. Zak Brown heeft vervolgens zelf met Marko gebeld, waarop Marko zei dat er opeens geen interesse meer was. Ik weet niet wat er in dat gesprek is gebeurd, maar het heeft ongetwijfeld niet geholpen.” De rechtbank zal deze verklaringen nader onderzoeken. De uitspraak in de zaak wordt naar verwachting in november gedaan.

