McLaren-CEO Zak Brown maakt zich weinig zorgen over de nieuwe reglementen en een eventuele flater in Australië. De Amerikaan heeft goede hoop dat het nieuwe F1-tijdperk, dat dit weekend van start gaat in Melbourne, het beloofde spektakel oplevert. Zo niet, dan gaat hij ervan uit dat de Formule 1, de FIA en de F1-commissie binnen de kortste keren de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren.

Veel fans en coureurs, onder wie Max Verstappen, maken zich zorgen dat de Formule 1 met de nieuwe reglementen een verkeerde weg inslaat. De koningsklasse gaat vanaf 2026 sterker leunen op elektrisch vermogen en tijdens races wordt energiebeheer belangrijker dan ooit. Het is nog afwachten wat dat zal betekenen voor de openingsronde in Melbourne; het technische circuit legt mogelijk direct de zwakke punten van de huidige reglementen op pijnlijke wijze bloot.

De media in Melbourne vroegen McLaren-CEO Zak Brown naar zijn verwachtingen voor de eerste Grand Prix in het nieuwe F1-tijdperk. “Ik wil niet zeggen dat ik me zorgen maak, maar ik ben me ervan bewust dat er veel discussie is over hoe de races eruit zullen zien”, reageerde hij ontspannen. “Ik denk dat we gewoon moeten afwachten. Als het niet is wat we hopen, denk ik dat we een paar snelle, eenvoudige aanpassingen kunnen doen. Daar hebben we het al over gehad.”

Spektakel op zondag?

“Achteraf moet blijken of we die aanpassingen eerder hadden moeten doorvoeren of niet”, voegde hij eraan toe. “Persoonlijk denk ik dat alle mogelijke problemen eenvoudig op te lossen zijn, mochten onze zorgen bewaarheid worden. We zullen zien wat zondag ons brengt. Natuurlijk houdt iedereen er een andere mening op na, en hoe de nieuwe reglementen tot uiting komen, zal ook afhankelijk zijn van het circuit. Zo zou Australië op papier grotere problemen kunnen opleveren dan bijvoorbeeld Bahrein. Het zal vanzelf duidelijk worden of er aanpassingen nodig zijn. Maar iedereen is het erover eens dat – als we zondag geen goede show neerzetten – we snel zullen ingrijpen.”

“Wat dat betreft heb ik het gevoel dat de sport beter samenwerkt dan ooit tevoren”, vervolgde Brown tevreden. Zelf neemt hij niet deel aan de vergaderingen van de F1-commissie; die eer is voorbehouden aan McLaren-teambaas Andrea Stella. “Ik word wel goed geïnformeerd. Daarbij denk ik dat de sport gezonder is dan ooit tevoren. Iedereen werkt samen om te doen wat het beste is voor de Formule 1. Als zondag blijkt dat het energiebeheer niet de gewenste resultaten oplevert, is iedereen bereid om wijzigingen aan te brengen. Daar plukken de fans uiteindelijk de vruchten van. Laten we gewoon doorgaan met de show, kijken wat het oplevert en aanpassingen maken waar nodig”, concludeerde hij tot slot.

