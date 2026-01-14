McLaren won vorig jaar voor het eerst sinds 1998 zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap. De uiterst competitieve MCL39 leverde Lando Norris zijn eerste titel op en verlengde de wereldkampioenstatus van de papaja’s. Toch beseft CEO Zak Brown dat deze eer in 2026 weinig meer voorstelt. Met de ingrijpende reglementswijzigingen begint ook McLaren opnieuw vanaf nul, benadrukt hij in een open brief aan de fans.

“We zijn nog maar twee weken onderweg in het nieuwe jaar, maar we zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor 2026”, schreef Zak Brown deze week op de website van McLaren. “Er is veel om naar uit te kijken.” Zowel het chassis- als het motorreglement gaat dit jaar op schop. De auto’s worden kleiner en lichter en beschikken bovendien over een aantal nieuwe middelen om inhalen te bevorderen. “De titel ‘regerend kampioen’ betekent weinig wanneer we allemaal te maken krijgen met een herziening van de regelgeving”, aldus Brown.

Nieuwe pikorde

“Het nieuwe tijdperk van regelgeving in de Formule 1 zal nieuwe uitdagingen met zich meebrengen naarmate het concurrentielandschap verandert”, voegde hij eraan toe. “Maar ons doel blijft om voort te bouwen op de fundamenten die ons succes opleverden in 2024 en 2025, en om de hoge standaarden te handhaven die nodig zijn om mee te kunnen strijden aan de top.”

Toch blijft het voorlopig gissen naar de nieuwe pikorde. “Niemand kan op dit moment voorspellen hoe het deelnemersveld er bij de eerste races uit zal zien”, bevestigde de McLaren-CEO. “Dat neemt niet weg dat Andrea (Stella, red.) en zijn team al geruime tijd hard werken om ons de best mogelijke kans te geven op een sterke start.”

