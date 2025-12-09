Oud-kampioen Nico Rosberg heeft kritiek geuit op McLaren-CEO Zak Brown wegens een gebrek aan empathie richting Oscar Piastri. De Australiër greep tijdens de slotrace in Abu Dhabi nipt naast zijn eerste titel. Hij werd tweede achter Max Verstappen, terwijl teamgenoot Lando Norris met zijn derde plaats genoeg punten pakte om kampioen te worden. Desondanks was Zak Brown uitzinnig over de boordradio en deed hij weinig om Piastri te troosten.

Direct na de race feliciteerde Brown via de boordradio eerst Norris met zijn wereldtitel. Vervolgens richtte hij zich – met hetzelfde enthousiasme – tot Piastri. De Australiër was zichtbaar aangeslagen na het missen van de titel; hij had dit jaar nota bene het langst het WK aangevoerd. “Wat een seizoen, wat een seizoen”, riep Brown. “Je bent een ster. Zeven overwinningen. We houden van je. Volgend jaar doen we het opnieuw. Bedankt Oscar, voor alles wat je hebt gedaan. Wat een jaar.” Later voegde hij toe: “Ik ben heel trots op je, je hebt het geweldig gedaan. Wat een teamspeler. Volgend jaar proberen we het nog eens, ik zie je op het podium.”

De woorden van Brown leidden tot veel kritiek, onder meer van oud-coureur en analist Nico Rosberg. “Dit was het meest verschrikkelijke moment in zijn (Piastri, red.) racecarrière”, reageerde de Duitser in een uitzending van Sky Sports. “Zak had wel iets meer empathie mogen tonen, in plaats van zo uitbundig te juichen. Hij had kunnen zeggen: ‘Volgend jaar wordt jouw jaar.’ Maar dat is lastig voor hem, omdat hij tegelijkertijd zo opgetogen is.”

‘Het is een wrede sport’

Brown benadrukte later dat Piastri nog steeds grote successen kan boeken. “Hij is een toekomstige wereldkampioen”, verzekerde hij de pers. “Onze jongens hebben allebei zeven races gewonnen, fantastisch gereden en elkaar gesteund. Het is een wrede sport: soms valt alles jouw kant op, soms niet. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar weer met deze twee coureurs te werken. We hebben ze altijd eerlijk tegen elkaar laten racen. De meeste mensen dachten dat dat onmogelijk was. Het is een droom om met deze gasten te werken.”

LEES OOK: Nico Rosberg voedt McLaren-geruchten: ‘Norris is de populairste coureur’

De McLaren-CEO kwam dit jaar vaker onder vuur te liggen vanwege zijn behandeling van Piastri. Zak Brown was het middelpunt van geruchten dat Norris een voorkeursbehandeling zou krijgen binnen het team. Vooral de teamorders – die vaak in het voordeel van de Brit uitpakten – zorgden voor discussie. Rosberg verklaarde eerder dat het logisch is dat Norris wordt voorgetrokken, gezien zijn populariteit en zijn status binnen het team.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.