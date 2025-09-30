Is Max Verstappen weer in de race voor de titel? De Nederlander won de afgelopen twee Grands Prix op rij, terwijl WK-leider McLaren tijdens het laatste uitstapje naar Bakoe het slechtste raceweekend van het jaar noteerde. CEO Zak Brown is op zijn hoede voor de dreiging van Verstappen – met nog zeven races te gaan is Max’ nieuwe titel nog ver weg, maar wat Brown betreft kan hij niet snel genoeg uitgeschakeld worden.

McLaren, dat dit jaar zo ongrijpbaar leek voor de concurrentie, stevende lange tijd af op beide wereldtitels. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri kregen alleen weerstand van elkaar te verduren. Tijdens de laatste twee Grands Prix in Italië en Azerbeidzjan was dat wel anders. Verstappen won beide races met een comfortabele voorsprong. In Bakoe tekende hij bovendien voor zijn zesde Grand Slam. McLaren ging juist onderuit op het Baku City Circuit; in plaats van de vroegste constructeurstitel ooit veilig te stellen, crashte Piastri in de openingsronde en eindigde Norris op een matige zevende plaats.

Derhalve wordt Verstappen weer genoemd als kanshebber voor de titel. Het gat naar Piastri bedraagt 69 punten, al kan er in de komende zeven races nog van alles gebeuren. “Ik denk dat je goed op Verstappen moet letten”, reageerde McLaren-CEO Zak Brown tegenover Bloomberg. “We moeten doorgaan met wat we doen. Bij de constructeurs ziet het er heel goed uit. We hebben de kans gehad om het in Bakoe af te ronden, maar laten we daar niet te veel over uitweiden”, grapte hij. “Hopelijk kunnen we de klus in Singapore klaren.”

‘Moge de beste winnen’

McLaren kreeg de afgelopen weken veel kritiek te verduren op de manier waarop ze het kampioenschap benaderen. Toch blijft Brown standvastig in zijn handelen, al wil hij Verstappen wel zo snel mogelijk uit de titelrace halen. “Wat we willen, is dat onze coureurs en Max – al willen we hem eigenlijk wegcijferen – met gelijke kansen voor het kampioenschap vechten”, lichtte de Amerikaan nog eens toe. “Moge de beste winnen; dat is waar we naar streven. Indien mogelijk willen we daar als team niet in de weg staan.”

“Natuurlijk kunnen er onverwachte dingen gebeuren”, gaf Brown toe. “Zo had Lando (Norris, red.) een mechanisch defect in Zandvoort, en moeten we ook altijd rekening houden met safetycars en dat soort zaken. Maar ons doel blijft om Lando en Oscar (Piastri, red.) klaar te stomen voor een titelstrijd die – als het moet – pas in Abu Dhabi beslist wordt. Moge de beste winnen”, besloot hij nadrukkelijk.

