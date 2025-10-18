Zak Brown heeft opnieuw bevestigd dat McLaren een eerlijke titelstrijd wil garanderen voor beide coureurs. Zolang Lando Norris én Oscar Piastri nog kans maken op het wereldkampioenschap, wil de hij niemand voortrekken. Brown is zich bewust van de risico’s van zo’n aanpak, mede door de dreiging van Max Verstappen. Hij haalt het seizoen van 2007 aan – toen streden twee McLaren-coureurs ook om één been, maar ging een derde ermee heen.

Met nog zes Grands Prix op de kalender leidt Oscar Piastri nog altijd het wereldkampioenschap. Zijn voorsprong op teamgenoot Lando Norris is echter klein; slechts 22 WK-punten scheiden de twee papaja’s. Ondertussen werkt regerend wereldkampioen Max Verstappen aan een inhaalslag. De Nederlander volgt op 63 punten van Piastri. Toch wil Zak Brown geen maatregelen nemen om één van beide coureurs te bevoordelen. “Dat is het risico, toch?”, reageerde hij op een vraag over het seizoen van 2007. “Toen eindigden de McLaren-coureurs op gelijke punten en werden ze uiteindelijk verslagen door Kimi (Räikkönen, red.)”, herinnerde hij zich.

“Maar zo wil McLaren racen”, verzekerde hij. “Wij willen twee coureurs die volledig in staat zijn om het kampioenschap te winnen. Een eerste en een tweede rijder aanwijzen heeft immers ook een keerzijde; dan zet je het constructeurskampioenschap op het spel. Dat maakt het een moeilijke sport, maar uiteindelijk zijn wij coureurs. We willen racen, we willen dat beide coureurs een kans krijgen om de titel te winnen. En dat brengt risico’s met zich mee, zoals in 2007. Maar we zijn ons daarvan bewust en hebben er rekening mee gehouden dat dit mogelijk de uitkomst kan zijn.”

‘Bekijken het per race’

Brown voegde eraan toe dat McLaren per race zal blijven evalueren of Verstappen – die in deze vergelijking de rol van Kimi Räikkönen speelt – een bedreiging vormt. “We bekijken het per race”, legde hij uit. “Er is me vaak gevraagd om de toekomst te voorspellen. Ik denk dat Max er momenteel te dichtbij zit voor comfort. Ondertussen kan het verschil tussen Lando en Oscar worden overbrugd door een zege én een DNF. We hebben gezien wat er in Nederland is gebeurd en hoe snel dingen kunnen veranderen”, doelde hij op de uitvalbeurt van Norris. “Daarom concentreren we ons alleen op het eerstvolgende weekend, waarin we proberen onze coureurs als eerste en tweede te laten finishen.”

LEES OOK: Welke ‘repercussies’ treffen Norris? ‘Hebben sportieve impact’, zegt Brown

Even terug naar 2007: met nog zes Grands Prix op de kalender stond Kimi Räikkönen amper derde in het wereldkampioenschap. Dankzij zijn tweede plaats tijdens de GP van Hongarije had hij teamgenoot Felipe Massa nipt ingehaald. Räikkönen had op dat moment 60 WK-punten, fors minder dan WK-leider Lewis Hamilton, die al op 80 punten stond. Toch slaagde hij erin om de titel in de slotrace in Brazilië naar zich toe te trekken, mede dankzij de uitvalbeurten van Alonso en Hamilton in respectievelijk Japan en China.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.