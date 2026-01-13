McLaren-CEO Zak Brown heeft in een open brief aan de fans teruggeblikt op het zinderende F1-seizoen van 2025 en de zeges in beide kampioenschappen. In een onderlinge titelstrijd dreven coureurs Lando Norris en Oscar Piastri elkaar tot het uiterste, om nog maar te zwijgen van de dreiging van rivaal Max Verstappen, die beiden het vuur aan de schenen legde. Brown is vooral trots op de manier waarop McLaren zijn coureurs de ruimte gaf om vrij en eerlijk te racen.

“We zijn racers en waren vastbesloten om Lando en Oscar een eerlijke en gelijke kans te geven om voor de titel te strijden”, schreef Zak Brown deze week op de website van McLaren. “En dat is ons gelukt; het kampioenschap bleef spannend tot het einde en werd pas beslist in de laatste ronden van de laatste race van het jaar. Het hield ons absoluut op het puntje van onze stoel en zorgde voor een aantal zeer spannende momenten in de pitstraat. Maar we hadden het niet anders gewild.”

De strijd tussen Norris en Piastri werd daarmee het sportieve hoogtepunt van het seizoen. Volgens Brown was het een duel dat precies liet zien waar McLaren voor staat. “Oscar en Lando dreven elkaar tot het uiterste. Ze waren fel en competitief, maar raceten altijd met de juiste instelling. Het was intens, dramatisch en soms zenuwslopend. Maar dat deze twee ongelooflijke talenten allebei de kans kregen om in de laatste race voor het kampioenschap te strijden, zegt alles over hoe wij bij McLaren racen.”

Papaja-regels

Gedurende het seizoen plaatsten kenners geregeld vraagtekens bij deze aanpak. Met de opmars van Red Bull en Max Verstappen werd McLaren continu aangespoord om een eerste coureur aan te wijzen. Volgens Zak Brown zit die eerlijke filosofie echter diepgeworteld in het team. “Deze cultuur, en de vrijheid om met respect en integriteit tegen je teamgenoot te racen, zit diep in het DNA van McLaren”, lichtte hij toe. “Achter de schermen is er enorm veel werk verzet om ervoor te zorgen dat beide coureurs een eerlijke kans kregen in de laatste race.”

Uiteindelijk trok Norris aan het langste eind en mocht hij zich wereldkampioen noemen. Brown stak zijn trots niet onder stoelen of banken. “Ik wil Lando feliciteren met het feit dat hij als 35e coureur zijn levenslange ambitie om Formule 1-kampioen te worden heeft waargemaakt.” Ook Piastri kreeg een uitgebreid eerbetoon van de McLaren-CEO. “Oscar verdient ook enorm veel lof. Hij heeft een ongelooflijk seizoen gereden. Je zou bijna vergeten dat dit pas zijn derde jaar in de Formule 1 was; hij rijdt met zoveel ervaring en vaardigheid, en stelt zich bovendien altijd professioneel en respectvol op. We wisten vanaf moment één dat hij een ster zou worden en het was een waar genoegen om hem in zo’n korte tijd te zien uitgroeien tot een titelkandidaat.”

Concurrentie van Max Verstappen

Tot slot stond Zak Brown stil bij de hevige concurrentie, met name van Max Verstappen. “Onze rivalen verdienen ook erkenning. Red Bull en Max Verstappen hebben ons tot de laatste race op de proef gesteld. In het laatste jaar vóór een grote reglementswijziging was de concurrentie feller dan ooit, maar we hebben genoten van de strijd.”

“Er waren uitdagende momenten en we hebben zeker fouten gemaakt die onze concurrenten in de kaart speelden”, voegde hij eraan toe. “Gelukkig werden die snel aangepakt en leverde dat ons waardevolle lessen op die ons als team beter hebben gemaakt.” Die houding typeert volgens Brown hoe McLaren met tegenslagen omgaat. “We zijn coureurs en zitten al lang genoeg in deze sport om te begrijpen dat er dingen misgaan. Dat hoort erbij. Wat belangrijk is, is hoe we in die situaties reageren om vooruit te komen.”

