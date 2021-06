Zak Brown, CEO van McLaren, zal deze maand op Zandvoort in actie komen tijdens de Europese GT4 race op het circuit in de duinen.

Brown heeft een verleden als coureur in verschillende GT-series. De Amerikaan besloot echter ooit een stap terug te doen om zich te focussen op zijn carrière als zakenman. Samen met Richard Dean richtte hij in 2009 United Autosports op, het team waar hij tussen 18-20 juni voor zal uitkomen in Zandvoort. Voor Brown is het een eenmalige inschrijving in het Europese GT4-kampioenschap.

De CEO zal rijden in een McLaren 570s. “Ik kan niet wachten om weer achter het stuur van een McLaren te kruipen”, schrijft Brown op Twitter. “Ik kijk er naar uit om te racen op Zandvoort met Richard Dean en United Autosport. Kom maar op.” Brown testte al enkele keren in de McLaren voor zijn team. Hij is blij dat hij er nu echt voor mag gaan zitten. “Het zal leuk zijn om terug te keren naar het moderne racen, omdat ik me de afgelopen jaren heb geconcentreerd op het racen in historische auto’s.”

I can’t wait to get back behind the wheel of a McLaren. Looking forward to racing at Zandvoort with @richardadean and @UnitedAutosport in the @GT4Series. Bring it on #BeUnited https://t.co/hAPtyjo80m — Zak Brown (@ZBrownCEO) June 1, 2021

Van 3-5 september rijdt de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. Brown zal asl CEO van McLaren zeker weer van de partij zijn. Wellicht kan hij een truc of twee delen met zijn coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo, die allebei nog niet eerder over het vernieuwde circuit reden.