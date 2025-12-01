McLaren sloeg een behoorlijke flater tijdens de afgelopen GP van Abu Dhabi. De regerend kampioenen maakte een strategische fout door beide coureurs niet naar binnen te roepen tijdens een safetycar. Waar het hele veld voor een ‘gratis’ pitstop koos, bleven Norris en Piastri op de baan. Door de speciale bandenregels van Pirelli moesten ze daarna nog twee keer naar binnen komen en ging de winst naar titelrivaal Max Verstappen. CEO Zak Brown vindt troost in de kijkcijfers.

“We hebben het verkeerd gedaan”, gaf Zak Brown toe tegenover Viaplay. “Onze inschatting was duidelijk verkeerd. Dat was de sleutelronde voor de rest van het raceverloop”, doelde hij op het moment dat de safetycar naar buiten kwam. “Ik heb het ontzettend te doen met Oscar (Piastri, red.) en Lando (Norris, red.). Oscar reed het hele weekend al briljant en dichtte het gat naar Verstappen, maar we hadden hem duidelijk op een té grote achterstand gezet door hem niet naar binnen te halen. Lando reed overigens ook geweldig.”

‘Hebben onze coureurs in de steek gelaten’

“Het is duidelijk ontzettend frustrerend”, vervolgde hij verslagen. “Onderaan de streep hebben we een overwinning en een dubbel podium uit handen gegeven op een cruciaal moment in het kampioenschap. We gaan dit uitvoerig bespreken tijdens de debriefing en proberen de volgende race in Abu Dhabi gewoon te winnen.”

Interviewer David Coulthard probeerde Zak Brown nog een beetje op te beuren. “Beide coureurs maken nog steeds kans op de titel”, legde de Schot uit. “Dit is natuurlijk wel een cadeautje voor de Formule 1-liefhebber”, zei hij gekscherend. “Ja het is allicht goed voor de kijfcijfers”, grijnsde Brown voorzichtig. “Dat was niet bepaald ons masterplan, maar we zullen zien wat Abu Dhabi brengt. We hebben daar vorig jaar gewonnen, dus we zullen ongetwijfeld sterk zijn. Voor nu wil ik onze coureurs gewoon omarmen, want we hebben ze hier echt in de steek gelaten.”

