McLaren-CEO Zak Brown wil in 2026 opnieuw gebruikmaken van de inmiddels beruchte ‘papaja-regels’. Deze regels leggen vast dat beide coureurs een eerlijke kans op het kampioenschap moeten krijgen; ook nu Lando Norris zich tot wereldkampioen heeft gekroond, wijst het team geen uitgesproken favoriet aan. In de praktijk vonden veel fans dat de Brit vorig jaar werd voorgetrokken door McLaren, maar Brown maakt opnieuw korte metten met dergelijke speculaties.

In aanloop naar de seizoenspresentatie van McLaren stond Zak Brown de pers te woord. Uiteraard werd de Amerikaan gevraagd naar de machtsverhoudingen voor het komende seizoen. Hij verzekerde dat Lando Norris geen voordelen geniet nu hij zijn titel verdedigt. Ook vorig jaar zou de Brit geen voorkeursbehandeling hebben gekregen, benadrukte hij. “Fans zullen altijd een mening hebben over sport”, reageerde Brown. “Wanneer die meningen slecht geïnformeerd zijn, leidt dat nog weleens tot frustratie”, gaf hij toe.

‘Norris gaat voor tweede titel’

“Zoals Oscar (Piastri, red.) zo vaak heeft bevestigd: hij heeft altijd een eerlijke kans gekregen”, vervolgde de McLaren-CEO. “Maar soms win je en soms verlies je. Ja, hij heeft op bepaalde momenten punten verloren, maar dat geldt ook voor Lando (Norris, red.). De mensen die dicht bij ons staan, weten dat we altijd eerlijk handelen.” De vermeende voorkeur voor Norris bereikte vorig jaar zelfs het Australische parlement, waar gekscherend werd gesuggereerd dat Piastri werd benadeeld. “Het is vreemd dat ze op dat niveau commentaar leveren”, aldus Brown. “Ik zou ook niet durven iets te zeggen over hun werk; daar heb ik simpelweg niet de kennis voor.”

“Onze coureurs zijn nog steeds vrij om te racen”, zei hij met klem. “Natuurlijk moeten we rekening houden met de situatie; na elke race gaan we met elkaar in gesprek om te bekijken hoe we onze strategie kunnen verbeteren. Maar in essentie blijft onze benadering onveranderd.” Volgens Zak Brown is de relatie met beide coureurs dan ook uitstekend. “Ik heb veel contact gehad met Piastri gedurende de winter. Hij is zeer gefocust en vastberadener dan ooit.”

Lando Norris verdedigt in 2026 zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Aast de 26-jarige Brit op een nieuw kampioenschap, of zal hij op zijn lauweren rusten? “Hij is zelfverzekerder dan ooit”, legde Brown uit. “Er zijn coureurs voor wie één titel genoeg is, maar Norris lijkt wat dat betreft meer op Lewis Hamilton, Max Verstappen en Michael Schumacher – hij gaat uiteraard voor zijn tweede titel op rij.”

