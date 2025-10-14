Zak Brown ontkent de aantijgingen dat hij Oscar Piastri niet wilde contracteren voor McLaren. IndyCar-kampioen Alex Palou, die door het team voor de rechter werd gesleept wegens contractbreuk, verklaarde tijdens een hoorzitting dat de Amerikaan eigenlijk geen voorstander was van de komst van de Australiër. De beslissing zou destijds zijn genomen door teambaas Andreas Seidl. Brown zegt zelf geamuseerd te zijn door deze ‘belachelijke’ beschuldigingen.

Eerder deze maand begon de rechtszaak tussen McLaren en Alex Palou in de Londense rechtbank. Naar verluidt eist het team ruim twintig miljoen dollar van de Spanjaard, omdat hij – na de komst van Oscar Piastri – zijn IndyCar-contract met McLaren verscheurde. Palou verdedigde zich door te stellen dat hem het stoeltje naast Lando Norris was beloofd. Daarbij onthulde hij dat Andreas Seidl verantwoordelijk was voor het binnenhalen van het Australische talent, terwijl Zak Brown Piastri liever had laten lopen.

‘Natuurlijk wilde ik Piastri’

Tegenover persbureau Reuters weersprak de Amerikaan de aantijgingen. “Ik weet niet welke beschuldiging me het meest amuseerde; het idee dat ik niet degene zou zijn die een belangrijke beslissing neemt over onze coureursopstelling, of de suggestie dat ik niet akkoord ging met het aantrekken van de enorm getalenteerde Oscar Piastri“, aldus Zak Brown.

“Beide beschuldigingen zijn ronduit belachelijk, en iedereen die onze sport volgt, prikt daar dwars doorheen”, voegde hij eraan toe. “Met Piastri en Norris hebben we absoluut het beste duo op de Formule 1-grid. Ik ben ontzettend blij met hun prestaties en hun sportiviteit. Ik kijk uit naar de fantastische races die we de rest van het seizoen nog gaan zien.”

