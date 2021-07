Circuit Zandvoort gaat ondanks de aangescherpte coronamaatregelen ‘volledig door met onze voorbereidingen’ voor een Dutch Grand Prix met een uitverkocht huis. Dat vertelt CEO Robert van Overdijk aan De Telegraaf.

Het demissionaire kabinet kondigde vrijdag een verscherping van de coronamaatregelen aan, vanwege de verslechterde situatie de laatste weken. De nieuwe regels hebben vooral betrekking op de horeca en evenementen. Zo zijn toegangstests nog maar 24 in plaats van 40 uur geldig, mogen evenementen maximaal 24 uur duren en moet de anderhalvemeterregel strikt nageleefd worden bij sportwedstrijden en moeten bezoekers een vaste zitplaats hebben.

De nieuwe regels zijn in de eerste plaats tot en met 13 augustus van kracht. De Dutch Grand Prix staat drie weken later op het programma, voor 3 t/m 5 september. “Wij gaan volledig door met onze voorbereidingen”, reageert Van Overdijk tegenover De Telegraaf op het nieuws. “We gaan ervan uit dat de maatregelen van de overheid dusdanig effectief zijn dat we nog steeds een Grand Prix met een vol huis kunnen organiseren.”

Anderhalvemeterplicht

Een vol huis betekent voor CM.com Circuit Zandvoort drie dagen lang 105.000 bezoekers per dag. De organisatie in Zandvoort heeft altijd gezegd de race in principe alleen volle bak te houden. Het grootste obstakel lijkt de anderhalvemeterregel. “Wij hebben altijd gezegd dat we met een anderhalvemeterplicht niet kunnen organiseren”, vertelde Van Overdijk eind juni nog aan FORMULE 1 Magazine.

Oorspronkelijk was het doel de anderhalvemeterregel 1 september in te trekken. Of dat nog gebeurt, moet de tijd uitwijzen. Van Overdijk sprak eind juni echter de overtuiging uit dat er ook mét anderhalvemeterplicht goede mogelijkheden zijn de race met een vol huis te houden. “Stel dat die regel er toch niet af gaat, dan nog zit je met een situatie dat voor 1 september zo’n 80 procent van de Nederlandse bevolking dubbel gevaccineerd is.”

Op de 105.000 fans die het per dag wil verwelkomen, betekent dat volgens Van Overdijk dat Circuit Zandvoort dat wel kan oplossen met tests en/of vaccinatiebewijzen. Van Overdijk haalde daarbij wel aan dat de last-minute uitbraak van een nieuwe virusvariant nog wel een beletsel kan zijn. Het eerste opbouwwerk is ook al begonnen op CM.com Circuit Zandvoort. Het plan is het circuit begin augustus te sluiten voor de volledige opbouw voor de Dutch Grand Prix.

