De eerste tijdelijke tribunes worden opgebouwd, de paddock is binnen de coronabeperkingen gezellig druk en operationeel wordt al proefgedraaid voor de Dutch Grand Prix: op Zandvoort wijst alles erop dat er in september een mooi Nederlands autosportfeest gevierd kan worden in de duinen.

Maar – om dat maar gelijk te benadrukken – een definitieve ‘ja’ is volgens sportief directeur Jan Lammers nog niet gevallen. En op de communicatie daarvan naar buiten toe, is het misschien ook nog even wachten. “We wachten nu echter al zolang, dat we nu ook nog wel even geduld kunnen hebben”, vertelt hij FORMULE 1 Magazine.

Het goede nieuws vanuit Zandvoort is echter, zoals de afgelopen weken al in verschillende kranten gekopt werd, dat de seinen spreekwoordelijk op groen staan voor de Dutch Grand Prix. “Alles wijst er nu op dat het door kan gaan”, beaamt Lammers, die erkent dat dit twee, drie maanden terug wel anders was. Zodoende: “Het ziet er goed uit.”

Het circuit is de afgelopen jaren flink onder handen genomen. Inclusief verlengde pitstraat.

Het vernieuwde pitcomplex, met boven de VIP-lounges, is helemaal af.

Wat Lammers alsnog beklemtoont: “Uiteindelijk zijn we van de feiten afhankelijk. Van instanties die een ja-woord moeten geven.” Dat is nog niet gebeurd. En blijft afhankelijk van het feit dat de cijfers, ook met het vaccinatiesucces, niet verslechteren. Op scenario’s qua bezoekers, wil Lammers niet ingaan. “Dat is nu onnodig speculeren.”

Proefdraaien

Op Circuit Zandvoort wordt intussen al een soort van proefgedraaid – met het Fanatec GT World Challenge-weekend. Publiek is nog niet toegestaan, maar volgens woordvoerder Kees Koning is het qua professionaliteit, bevolking van de paddock én autosportniveau ‘het grootste evenement op Zandvoort in 2021 sinds we uit de laatste lockdown komen’.

Een generale repetitie valt het niet helemaal te noemen. Voor de Dutch Grand Prix staan ook met de ADAC GT Masters en Historic Grand Prix nog grote events op het programma. Maar er wordt nu al wél warmgedraaid voor de Formule 1-race van september. Een echt raceweekend is daar ideaal voor, zegt Koning. “Het is oefenen, maar wel onder druk.”

Nu nog het domein van GT-teams, maar in september werken teams als Mercedes en Red Bull uit deze pitboxen.

De heren Formule 1-coureurs zullen vast wat luxere campers meenemen als ze in Zandvoort op circuit willen slapen!

Waar bijvoorbeeld mee geoefend wordt, is het wegtakelen van auto’s. Een formulewagen – de Formula Regional Alpine rijdt ook dit weekend – of een GT weghalen, maakt nogal een verschil. Zo zijn in verschillende bochten nu Mammoet-kranen neergezet. Met de operators en marshals die de Formule 1-draaiboeken zo al in de praktijk kunnen brengen.

Tijdelijke tribunes

Een anders voorbeeld van het treffen van verdere voorbereidingen voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort is natuurlijk dat de eerste tijdelijke tribunes al bovenop de duinen prijken. Het aandeel dat nog moet worden opgebouwd (waar een prijskaartje aan hangt) is vooralsnog vele malen groter, maar het begin is er.

Op dit soort tribunes zal het tijdens de Dutch GP vol zitten met fans!

Bij de Dutch GP staat het hier straks vol met Formule 1-apparatuur.

Het nieuwe pitcomplex – uitgebouwd en flink gemoderniseerd – is daarentegen al af. Paddock 1, direct achter de pits, wordt nu bevolkt door de GT World Challenge-teams. Tijdens het Formule 1-weekend vind je hier de technische onderkomens van Mercedes, Red Bull, Ferrari en de andere zeven teams terug.

Paddock 2, iets verderop, is waar de koningsklasse de rest van de huisraad kan parkeren. De afstand er tussen wordt nu al door menig coureur en teamlid met de elektrische step verslonden. Dat zal tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort ongetwijfeld niet anders zijn. Want zoals het er nu dus uitziet, is Zandvoort er dan helemaal klaar voor.

Een blik van de verte over de paddock, met in de achtergrond één van de nieuwe rode Mammoet-kranen.