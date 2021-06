Zitten er begin september zoals gehoopt 105.000 Formule 1-fans per dag op de tribunes tijdens de Grote Prijs van Nederland? Het lijkt er steeds meer op. Op vrijdag kondigde het kabinet versoepelingen voor grote evenementen met publiek aan.

Eendaagse evenementen met maximaal 25.000 bezoekers mogen vanaf 30 juni weer met 100 procent van de bezoekerscapaciteit worden georganiseerd. Er moet dan wel gebruik gemaakt worden van een toegangstest of vaccinatiebewijs. Zodra een bezoeker op het terrein van het evenement is, moet hij of zij dan geen rekening meer houden met social distancing en het dragen van een mondkapje.

Lees ook: 75.000 fans op Spa tijdens GP van België? Belgische regeringen keuren nieuwe maatregelen goed

Vanaf 29 juli worden er, als de besmettingscijfers naar verwachting verder dalen, opnieuw versoepelingen doorgevoerd. Het zijn die versoepelingen die perspectief bieden voor een Nederlandse GP zoals de organisatie in Zandvoort die wil. Waar een evenement voor 29 juli slechts 24 uur mag duren, valt die regel eind juli weg. In het geval van een meerdaags evenement adviseert het RIVM wel meermaals te testen.

Met deze versoepelingen zet het kabinet het licht op groen voor de Grote Prijs van Nederland begin september. Circuit Zandvoort wil gedurende het weekend 105.000 bezoekers per dag verwelkomen.

In FORMULE 1 Magazine nr. 07 lees je een uitgebreide update over de GP van Nederland met sportief directeur Jan Lammers.

Lees ook: ‘Hamilton accepteert loonsverlaging, maar wil verdubbeling van bonus voor wereldtitel’