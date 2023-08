De organisatie van de Dutch Grand Prix vergt een enorme inspanning en kent met een Formule 1-debuut in 1952 een lange historie. Om een indruk te krijgen van wat de race in de duinen van Zandvoort inhoudt, hierbij deel 2 van de facts and figures.

4

Jim Clark is nog steeds recordhouder met de meeste overwinningen op Zandvoort. De Schot won er vier keer.

Jim Clark tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort in 1967. © Motorsport Images

325

Het aantal marshals dat tijdens de Dutch Grand Prix zorgt voor de veiligheid op en rond de baan, is 325. 250 langs het circuit, 60 in de pits en 15 ter ondersteuning.

De marshals schieten Max Verstappen te hulp op Circuit Zandvoort. © ANP

45.600

Rond het circuit zijn 45.600 (tijdelijke) fietsparkeerplaatsen ingericht. Op de verschillende Park + Bike-locaties staan 3.000 huurfietsen.

Veel fans huurden een fiets voor de Dutch GP. © ANP

18

De hellingshoek van de Arie Luyendykbocht bedraagt 18 graden (32 procent).

Nyck de Vries helt achterover in de schuine bocht. © ANP

522

Om toeschouwers aan en af te voeren reden er vorig jaar in de drie dagen van de Grand Prix 522 treinen op en neer tussen Amsterdam, Haarlem en Zandvoort.

Bezoekers van de race komen per trein en op de fiets. © ANP

72

De Dutch Grand Prix telt 72 ronden, goed voor een totale racelengte van 306 kilometer en 587 meter.

Eén van de bochten die 72 maal zal worden gepasseerd tijdens de GP in Zandvoort. © Motorsport Images

1

De eerste officiële Grote Prijs van Nederland, die meetelde voor het WK Formule 1, werd op zondag

17 augustus 1952 verreden. Winnaar: Alberto Ascari.

De start van de Dutch Grand Prix in 1952. © Motorsport Images

305.000

Het aantal toeschouwers dat in 2022 een bezoek bracht aan de Dutch GP (95.000 op vrijdag, 105.000 op zaterdag en zondag), bedroeg 305.000.

Max Verstappen pakt de overwinning voor zijn thuispubliek. © Motorsport Images

