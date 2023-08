De organisatie van de Dutch Grand Prix vergt een enorme inspanning en kent met een Formule 1-debuut in 1952 een lange historie. Om een indruk te krijgen van wat de race in de duinen van Zandvoort inhoudt, hierbij deel 1 van de facts and figures.

4,259

Circuit Zandvoort is met 4,259 km het op één na kortste circuit op de F1-kalender. Alleen het Circuit de Monaco is korter.

Het circuit van Zandvoort vanuit uit de lucht © ANP

2

Max Verstappen won de Dutch Grand Prix tot nu toe twee keer.

Max Verstappen viert op Zandvoort feest met Red Bull Racing in 2022 © ANP

14

Circuit Zandvoort telt veertien bochten, waarvan er twee een banking hebben: de Hugenholtzbocht (3) en de Arie Luyendykbocht (14).

De uitdagende banking van de Hugenholtzbocht © Motorsport Images

3

Slechts drie procent van alle bezoekers van de Dutch Grand Prix kwam vorig jaar met eigen vervoer.

Max Verstappen in een ander voertuig dan we van hem gewend zijn in Zandvoort © ANP

