De organisatie van de Dutch Grand Prix vergt een enorme inspanning en kent met een Formule 1-debuut in 1952 een lange historie. Om een indruk te krijgen van wat de race in de duinen van Zandvoort inhoudt, hierbij deel 3 van de facts and figures.

25.000.000

De Grand Prix leverde vorig jaar alleen in Zandvoort 25.000.000 euro aan extra inkomsten op.

De badplaats raakt elk jaar in de ban van de Formule 1. © ANP

3,30

Uiteraard een symbolisch bedrag voor een Smokey Max Verstappen-burger.

Lekker voor op de BBQ! © ANP

127

De Grand Prix van 2022 zorgde in Zandvoort voor 127 extra banen.

In de horeca kunnen ze altijd extra krachten gebruiken rondom de Dutch GP. © ANP

33

De komende editie van de Dutch Grand Prix is de 33ste die meetelt voor het F1-kampioenschap.

Gaat de 33e editie Max Verstappen vleugels geven? © Motorsport Images

1500

Dit is het aantal vrijwilligers dat de organisatie op en rond het circuit in dienst heeft om alles in goede banen te leiden.

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? © ANP

