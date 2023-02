De internationale autosportfederatie FIA heeft Circuit Zandvoort opgedragen om werk te gaan maken van de pitlane. In de optiek van de FIA voldoet de pitlane niet aan alle (veiligheids)eisen. De beperkte ruimte tussen de pitstopposities is een probleem en moet vergroot worden alsmede de lengte van de pitlane en mogelijk ook de breedte ervan.

Bij de pitstopposities gaat het om een verruiming van anderhalve meter. Afgelopen seizoen deden reeds meerdere coureurs hun beklag hierover, onder wie Carlos Sainz en George Russell. Sainz, die zelf tijdens de laatste editie in de pitlane bijna in botsing kwam met Fernando Alonso (zie foto), waarschuwde al dat er in de toekomst ongelukken zouden gaan gebeuren zonder aanpassingen.

De Dutch Grand Prix staat dit jaar op 27 augustus op het programma. Volgens het circuit zullen de noodzakelijke aanpassingen in principe over de Grand Prix worden heengetild.