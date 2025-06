De dominantie van McLaren bereikt nieuwe hoogten in 2025. Teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri vormen niet alleen het snelste duo van het seizoen, maar voeren ook samen het coureurskampioenschap aan. Na negen Grands Prix bedraagt het verschil tussen beiden slechts tien punten. Tot nu toe toonden Norris en Piastri wederzijds respect, maar volgens de Brit is het een kwestie van tijd voordat het tot een botsing op de baan komt.

Nu McLaren veruit de snelste bolide op de grid heeft, hopen sommige fans op een papaya war – een titelstrijd tussen twee teamgenoten, à la Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes. In aanloop naar de GP van Canada werd Lando Norris gevraagd naar zijn gevecht met Piastri. Gaan we het duo ooit zien botsen op de baan? “Het is geen kwestie van óf, maar van wanneer”, aldus de 25-jarige Brit. “We hebben nooit beweerd dat we een botsing willen vermijden. We zijn er eigenlijk vrij open over geweest dat er waarschijnlijk ooit iets gaat gebeuren.”

‘Goede, leuke rivaliteit’

Oscar Piastri had tot nu toe de overhand, met vijf overwinningen in de eerste negen Grands Prix. Norris, die het seizoen begon met een reeks fouten – met name in de kwalificatie – blijft echter in het spoor van zijn teamgenoot. Tijdens de laatste triple header heeft hij zich aardig herpakt, al moest hij in Barcelona opnieuw zijn meerdere erkennen in zijn Australische collega. “Het belangrijkste is dat we als team sterk blijven”, stelde Norris. “Verder is alles open en duidelijk tussen ons. We willen allebei winnen, we willen elkaar verslaan, maar uiteindelijk kan er maar één de beste zijn over het hele seizoen.”

Waar Norris vorig jaar de kwalificatieduels nog overtuigend won, is dat beeld in 2025 veranderd. Piastri heeft nu al vijf kwalificaties van zijn teamgenoot gewonnen – meer dan in heel 2024. “Hij heeft op veel vlakken vooruitgang geboekt”, erkende Norris, al zou dat ook te maken hebben met de ervaring die Piastri heeft opgedaan. “Het is zijn derde seizoen in de Formule 1. Ik weet nog dat ik me in mijn derde jaar ook veel zekerder voelde en meer kennis had. Dat zie je nu bij hem. Hij rijdt op een ongelooflijk hoog niveau en verdient alles wat hij op dit moment bereikt. Het is een goede, leuke rivaliteit tussen ons.”

