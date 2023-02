Dat Max Verstappen populair is, is geen geheim. De tweevoudig wereldkampioen heeft in de afgelopen acht seizoenen niet alleen de Formule 1-wereld op zijn kop gezet, maar inmiddels heeft de 25-jarige coureur heel Nederland veroverd.

Onderzoeksbureau Markteffect deed onderzoek naar de bekendheid en populariteit van Nederlandse (oud-)topsporters. Op de vraag ‘welke Nederlandse sporter ken je, al is het enkel van naam?’ kwam de naam Max Verstappen het vaakste uit de bus.

Wereldtitels

Maar liefst 93 procent van alle Nederlanders van boven de 18 jaar (13,2 miljoen mensen) kent de naam Max Verstappen, niet gek met twee wereldtitels in de Formule 1 achter je naam. Verstappen blijft op de ‘ranglijst’ Sven Kramer voor. De voormalig schaatser heeft een bekendheidspercentage van 89 procent. De eveneens gestopte Ireen Wüst is derde op deze lijst met 84 procent.

Gekeken naar de lijst met actieve sporters dan vinden we (uiteraard) opnieuw Max Verstappen op één, maar zijn de atlete Dafne Schippers (78 procent) en voetbalster Lieke Martens (76 procent) de nummers twee en drie.

De meest bekende Nederlandse (oud-)topsporters

Max Verstappen (93%) Sven Kramer (89%) Ireen Wüst (84%) Epke Zonderland (83%) Dafne Schippers (78%) Tom Dumoulin (77%) Lieke Martens (76%) Kjeld Nuis (73%) Frenkie de Jong (67%) Mathieu van der Poel (66%) Irene Schouten (62%) Virgil van Dijk (62%) Suzanne Schulting (57%) Churandy Martina (51%) Femke Bol (39%)

Sympathiek

Dat Nederlanders niet alleen massaal de naam Max Verstappen kennen, maar hem ook nog eens sympathiek vinden, blijkt uit het lijstje van sympathiekste Nederlandse sporters. Die lijst wordt aangevoerd door oud-turner Epke Zonderland, gevolgd door Ireen Wüst en Verstappen op de derde stek.

Social media

Mathieu van der Poel vinden we in de lijst van bekendste sporters terug op de tiende plaats, maar de wielrenner heeft wel een trouwe schare volgers op sociale media. 82 procent van alle Nederlanders die Van der Poel kennen volgen hem ook op de sociale media. Max Verstappen is een goede tweede met 78 procent. 72 procent van de Nederlanders van achttien jaar en ouder volgt Suzanne Schulting en Frenkie de Jong.

