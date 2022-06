Zijn debuutjaar verloopt nog niet helemaal zoals hij had gehoopt, toch maakt Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou zich nog geen zorgen om zijn toekomst in de Formule 1.

Zhou begon aan zijn Formule 1-avontuur met een punt in Bahrein, maar sindsdien vielen de prestaties wat tegen. De Chinees werd echter niet geholpen door pech in meerdere kwalificaties en uitvalbeurten door problemen met de auto. Teamgenoot Valtteri Bottas staat na zeven races op veertig punten, Zhou moet het nog steeds van dat ene puntje uit Bahrein hebben.

Zhou kan dan ook niets anders dan toegeven dat het seizoen nog niet loopt zoals hij had gehoopt. “Maar ik heb behoorlijk wat vertrouwen dat we dit seizoen alsnog kunnen leveren”, zegt Zhou. “Ik maak me nog niet al te veel zorgen over volgend jaar”, geeft hij toe. Zhou kreeg van Alfa Romeo een contract voor slechts één jaar en moet zich bewijzen, maar voorlopig voelt hij die druk niet.

“Het is nog steeds het begin van het seizoen, ik heb nog geen toekomstplannen en weet ook niet wat het plan is”, voegt Zhou toe. “Maar ik geniet van mijn tijd in de Formule 1. Natuurlijk is het wat wisselvallig geweest. Maar ik ben blij en het is erg fijn om hier te zijn. Het voelt ook alsof er nog genoeg races zijn waarin ik mijn vaardigheden in de Formule 1 kan ontwikkelen.”

Zhou wil zich nu nog geen zorgen maken om de toekomst en wil zich vooral richten op het vinden van snelheid. “Ik wil het team dubbele puntenfinishes bezorgen. Als alles volgens plan loopt, dan zie ik geen reden om me zorgen te maken om de toekomst.”