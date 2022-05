Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur stelt dat Guanyu Zhou zijn criticasters heeft laten zien dat ze ‘dom’ waren toen ze kritiek leverden. Volgens Vasseur presteert Zhou namelijk op het niveau dat ‘niemand eerder had verwacht’.

De overstap van Zhou naar de Formule 1 leverde veel kritiek op. Veel mensen zetten hun vraagtekens bij de vaardigheden van de Chinees, die in de Formule 2 wisselvallig presteerde en derde in het kampioenschap werd voordat hij de overstap maakte. Toch heeft Zhou in de eerste races van zijn rookieseizoen al laten zien dat hij zich snel kan aanpassen aan de Formule 1.

Hij had in Bahrein een droomstart en pakte direct zijn eerste punt, maar heeft de afgelopen vijf races geen punten gepakt. In Miami en Spanje werd Zhou gehinderd door technische problemen terwijl Alfa Romeo in Saoedi-Arabië toegaf dat zij een fout maakten. Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur is tevreden met de prestaties van Zhou tot nu toe.

“We hebben hem het doel gegeven om elke keer in Q2 terecht te komen en op Miami na, waar hij last had van verkeer, lukte hem dat ook”, zegt Vasseur tegen Reuters. “In de eerste twee of drie races streed hij soms zelfs met Lewis (Hamilton, red.). Hij is een heel goede racer. Zelfs in Miami, voordat hij koelingsproblemen had, haalde hij George Russell in en vocht toen met Daniel Ricciardo.”

Volgens Vasseur heeft Zhou op deze manier de criticasters de mond gesnoerd. “Hij zit op het niveau dat niemand eerder had verwacht. Hij rijdt zeer sterke races, is zeer consistent, hij doet het erg goed qua bandenmanagement en de prestaties zijn er. Ik herinner me nog heel goed de reacties – heel harde, domme en slechte reactie – toen hij vorig jaar tekende en ik denk dat toen hij met Ricciardo, Lewis of Russell vocht, dat hij aan iedereen kon laten zien dat ze dom waren.”