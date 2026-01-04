Gaat Zhou Guanyu aan de slag bij Cadillac? Ferrari kondigde afgelopen week het vertrek van de Chinees als reservecoureur bij de Scuderia aan, maar Zhou zou inmiddels alweer een nieuwe baan hebben gevonden bij het Amerikaanse team.

Zhou Guanyu mocht zich drie jaar lang Formule 1-coureur noemen voor het team van Sauber, voordat hij eind 2024 plaats moest maken voor Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. De Chinees ging aan de slag bij Ferrari als reservecoureur, maar mocht tijdens het 2025-seizoen geen enkele keer achter het stuur van de SF-25 plaatsnemen. Ferrari kondigde daarom begin januari aan dat Zhou afscheid neemt van de Italiaanse renstal.

Cadillac

Een paar uur na de aankondiging van Ferrari verscheen op de sociale mediakanalen van Cadillac een post waarin naar verluidt verwezen wordt naar een eventueel entree van Zhou bij het Amerikaanse team. In de geposte foto van een kattenoog is namelijk het nummer 24 te lezen, het racenummer van Zhou. Ook is de datum 5 januari te zien, de verwachtte aankondigingsdatum van de potentiële samenwerking tussen de coureur en Cadillac.

Mocht Zhou inderdaad reservecoureur worden bij Cadillac, dan deelt hij deze taken met Formule 2-debutant Colton Herta.



