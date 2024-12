Charles Leclerc baalt zichtbaar van het verliezen van de constructeurstitel in Abu Dhabi. De Monegask eindigde als derde, en kon daardoor, samen met teamgenoot Carlos Sainz op P2, net niet genoeg punten pakken om McLaren te verslaan. Leclerc baalt vooral van het verlies, omdat hij zijn tijd met Sainz bij Ferrari op een hoogtepunt wilde afsluiten.

De Monegask begon als negentiende aan de race in Abu Dhabi, maar kon al in de eerste ronde elf plaatsen goedmaken. Leclerc zette ook daarna zijn inhaalrace door, en eindigde zelfs op het podium. Leclercs derde plek was echter niet genoeg, want McLaren ging er dankzij de zege van Norris alsnog met de constructeurstitel vandoor.

“Ik wist dat ik heel agressief moest zijn”, blikt de Monegask na de Grand Prix terug op zijn inhaalrace. “Ik moest in de eerste ronde al zoveel mogelijk risico nemen, om zo zoveel mogelijk plaatsen goed te maken. Dit kon ik doen, maar helaas startten we gewoon veel te ver naar achteren om nog veel beter te doen dan wat we vandaag hebben gedaan. Het doet natuurlijk wel pijn”, verwijst Leclerc naar het verlies van de titel aan McLaren.

“Als je kijkt naar het eerste gedeelte van het jaar, toen waren we nog helemaal niet in de strijd voor de constructeurs”, aldus de Ferrari-coureur. “En het tweede gedeelte van het jaar was heel erg goed. Het team, maar ook Carlos en ik hebben goed werk verricht. We eindigden heel sterk, en hopelijk beginnen we volgend jaar net zo sterk.”

Teleurstelling

Het gesprek komt vervolgens even op volgend jaar, en Leclercs nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton. “Lewis heeft zoveel bereikt in de sport, en het zal zeker motiverend werken. Voor nu denken we vooral aan het afgelopen jaar, en de jaren die ik met Carlos heb gehad. We hebben een goede relatie, en ik had gehoopt dat we konden afsluiten met een constructeurstitel. Maar het was niet genoeg. Dat is teleurstellend.” Leclerc eindigt zelf ook P3 in het rijderskampioenschap, achter Verstappen en Norris.

