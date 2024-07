Max Verstappen heeft een tijdlang ernstige problemen gehad met zijn gezichtsvermogen. Dat heeft de drievoudig wereldkampioen verteld tegenover The Red Bulletin, een eigen uitgave van Red Bull. Een en ander was volgens hem een direct gevolg van de zware crash die hij in 2021 had met Lewis Hamilton op het circuit van Silverstone.

Tijdens de Britse Grand Prix raakten de rivalen Hamilton en Verstappen elkaar in Copse Corner. Een zware crash met een impact van liefst 51G voor Max Verstappen was destijds het gevolg. Hamilton schreef de race alsnog op zijn naam, terwijl Verstappen naar het ziekenhuis moest (foto boven) voor nadere onderzoeken.

Max Verstappen: ‘Wazig zicht’

“Sinds mijn crash in Silverstone heb ik geworsteld met zichtproblemen, vooral op hobbelige circuits of circuits met veel reclameborden langs de kant”, zo vertelt Verstappen. “Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin in 2021 streed ik niet alleen tegen Lewis, maar ook tegen mijn wazige zicht. Het leek alsof ik met 300 kilometer per uur in een speedboot aan het varen was.”

Verstappen vertelt dat hij overwoog om die race, enkele maanden na de crash op Silverstone nota bene, op te geven. “Ik heb dit nog nooit eerder verteld, maar het was een paar ronden zodanig dat ik serieus overwoog om de auto te parkeren. Het hielp alleen om me op mijn eigen ademhaling te concentreren, terwijl Lewis in mijn hek hijgde.”

Uiteindelijk schreef Verstappen die race op zijn naam. “Dat was een belangrijke overwinning die ik dringend nodig had in de strijd om het wereldkampioenschap”, aldus Verstappen.

