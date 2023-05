Volgens Nico Rosberg won hij zijn eerste en enige wereldtitel Formule 1 in 2016, omdat hij collega Lewis Hamilton mentaal uit balans kreeg. Moet Sergio Pérez dezelfde kaart gaan spelen in het duel met Max Verstappen? “Alles is geoorloofd om kampioen te worden.”

Max Verstappen herstelt bij de Miami Grand Prix vorige week de verhoudingen: vanaf P9 rolt hij het hele veld, inclusief polesitter en teamgenoot Sergio Pérez, op. De Mexicaan applaudisseert er ook voor, maar zal tegelijkertijd gedacht hebben: wat nu? Op snelheid, stuurmanskunst en talent lijkt zijn Nederlandse collega onverslaanbaar. Wat blijft er dan nog over hem eventueel van zijn stuk te krijgen?

Nico Rosberg wist het in 2016 wel. De Duitser beseft dat hij niet over de vaardigheden van collega Lewis Hamilton beschikt. De Brit is de onbetwiste sterrijder van Mercedes en heeft er al twee wereldtitels op rij veroverd. Rosberg besluit de trukendoos open te gooien, probeert Hamilton met psychologische spelletjes uit balans te brengen. Dat lukt hem, met enig fortuin, ook nog. In Miami dringt zich de vraag op: zou dit ook voor Pérez een redmiddel kunnen zijn?

“Moet je een beetje gemeen zijn of manipuleren om de dynamiek binnen het team te veranderen? Normaal gesproken zeg ik: nee”, stelt Danica Patrick, de enige vrouw die ooit een race in de IndyCars won. “Dan is het man-tegen-man en doe je best. Maar het is wel eens leuk te overpeinzen hoe je de grote Max kunt verslaan.” Alles is daarbij geoorloofd, vindt de Amerikaanse. “Het gaat er alleen om of iedereen je na afloop nog respecteert. Als het op dat ene duel aankomt en je een crash nodig hebt om te winnen, is dat een mooi verhaal? Nee. Maar”, nuanceert ze, “de recordboeken vertellen niet altijd alle details, hè.”

Mentaal sterk

Patrick betwijfelt trouwens of Pérez de psychologische kaart wil trekken. En ze betwijfelt ook of het voor hem zin heeft. “Max lijkt mentaal heel erg sterk te zijn, maakt zich normaal gesproken nergens druk om. Dat is juist zijn kracht”, meent Patrick. “Als het je niet uitmaakt hoe mensen over je denken, dan raakt het je ook niet.”

“Je moet in iemands hoofd kruipen om te kijken of je ze zover krijgt dat ze aan zichzelf gaan twijfelen. Je moet relaties manipuleren, elke keer weer, bij elke kans. Alleen maar om dat voordeeltje te krijgen. Dat doet een kampioen, alles is daarbij toegestaan”, vult Will Buxton, gastheer van F1TV, aan. “Coureurs pikten vroeger vriendinnen van collega’s in om in hun hoofd te kruipen. Nico (Rosberg, red) moest zoveel geven, zo egoïstisch zijn en zo vastberaden, dat hij aan het eind van dat kampioensjaar stopte. Hij kon niet meer en realiseerde zich: dit lukt me nooit weer.”

Davide Valsecchi stelt dat er misschien één manier is Verstappen geestelijk uit zijn evenwicht te krijgen. “Als Pérez drie races op een rij wint, kan hij Verstappen uit balans brengen. Niet met woorden of mindgames. Dat interesseert verstappen geen bal”, denkt de analist van Sky Italia. “Als je een halve seconde langzamer bent dan je teamgenoot, wat voor mindgames wil je dan gaan spelen? Pérez zal Verstappen op de baan moeten verslaan. Maar je hebt gezien wat een kampioen doet als hij twee keer (in Bakoe, red) wordt verslagen. Dan gaat hij je vernietigen.”

