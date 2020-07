Zo doet Ricciardo zijn push-ups: zijn trainer geeft toptips!

Als de corona-onderbreking coureurs ergens de tijd voor heeft gegeven, dan is het wel trainen. Check de Instagram van de gemiddelde Formule 1-ster en hij werkt zich wel ergens (vaak op een zonnige locatie) in het zweet. Daniel Ricciardo’s trainer Michael Italiano legt in het nieuwste magazine van FORMULE 1 uit welke oefeningen topcoureurs topfit maken – zodat jij ook kan trainen als een Formule 1-coureur!

Wie de Netflix-serie Drive to Survive heeft gekeken of Ricciardo op social media volgt, ziet hem geregeld voorbij komen: Michael Italiano, Ricciardo’s jeugdvriend en tegenwoordig de trainer van de coureur uit Perth.

Speciaal voor FORMULE 1 heeft Italiano zeven oefeningen uitgekozen die steevast op Ricciardo’s trainingsprogramma staan. We lichten er hier online alvast eentje voor je uit, een klassieker: de push-up.

De oefening

1. Neem de traditionele push-up-positie aan: horizontaal, op handen en tenen. Je armen heb je ter hoogte van je schouders recht naar beneden, handen schouderbreed, ellebogen niet te wijd. Je benen recht naar achteren, voeten bij elkaar. Te zwaar? Leun dan op je knieën.

2. Laat jezelf gecontroleerd naar beneden zakken. Breng je borst zo dicht mogelijk bij de grond of laat deze de grond raken als je dat redt.

3. Duw jezelf weer omhoog.

4. Herhaal.

Michael Italiano: “Of de perfecte push-up bestaat? Ik denk het wel, hoor! Het belangrijkste is dat je je ellenbogen ‘binnenboord’ houdt, zodat je geen onnodige druk op je schoudergewrichten krijgt. Hou je core aangespannen, je rug recht, kijk net een beetje naar voren en span je schouderspieren aan. Het heet een ‘push-up’, maar als je weer naar boven komt, duw je niet alleen, maar ‘knijp’ je jezelf ook van de grond af. Zo krijg je waar voor je geld: een pushup is niet alleen een oefening voor je borstspieren, want zo pak je ook je core, borst, triceps en buitenste schouderspieren mee. Begin rustig, bijvoorbeeld met vier setjes van twaalf en pak tussendoor één of twee minuutjes rust. Zodra je de techniek goed hebt, kun je er meer doen. Kwaliteit gaat boven kwantiteit.”

Bonustip: “Vermijd de ‘kippennek’: dan raak je eerst met je hoofd de grond in plaats van met je borst. Dat wil je niet. Vandaar: kijk net wat vooruit, maar niet overdreven strak recht naar voren.”

