Max Verstappen heeft één hand op de wereldbeker na zijn overwinning op het circuit van Suzuka. Na een moeilijk weekend in Singapore, was de Nederlander in Japan weer onaantastbaar. De kans is groot dat de wereldkampioen zijn titel prolongeert in Qatar.

Verstappen gaat met een voorsprong van 177 punten op Pérez naar de Grand Prix van Qatar. Door het uitvallen van Pérez in Japan is het gat in het kampioenschap enorm toegenomen.

Qatar

Dit zorgt ervoor dat Max Verstappen in de sprintrace al kampioen kan worden in Qatar. Als Verstappen in de top zes eindigt in de sprint, is hij zeker van zijn derde wereldtitel. Na de sprintrace zijn er nog 172 punten te vergeven. Dus als Verstappen zijn huidige voorsprong behoudt, is de titel na de sprint al binnen.

Mocht de Nederlander zijn titel niet prolongeren na de Sprint, dan moet Verstappen een voorsprong van 146 overhouden na de race ten opzichte van Perez. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat Verstappen zijn derde wereldtitel niet binnenhaalt in Qatar.

Lees hier alles over de volgende GP in Qatar met o.a. het complete tijdschema