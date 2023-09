Max Verstappen heeft in de voorgaande races een ijzersterke reeks neergezet en de vraag is niet of maar wanneer de Nederlander zijn derde wereldtitel binnensleept. Er resteren dit Formule 1-seizoen nog acht Grands Prix en we zetten de verschillende scenario’s voor je op een rijtje.

Verstappen heeft momenteel een riante voorsprong van 145 punten op de nummer twee in het kampioenschap: teamgenoot Sergio Pérez. Dit is echter nog niet genoeg om de titel al op zijn naam te schrijven tijdens de Grand Prix van Singapore. Hij moet dan het weekend afsluiten met een voorsprong van 232 punten (het maximale aantal dat dit jaar nog te behalen is) en dat is niet haalbaar.

Japan

De eerste kans op de titel dit jaar is in Japan. In dat geval moet Verstappen in Singapore en Japan het maximale aantal punten van 26 per race behalen (winst plus snelste raceronde) én 35 punten uitlopen op Pérez zodat de voorsprong 180 punten bedraagt. Deze kans is niet heel groot, tenzij de Mexicaan een keer lager dan 3e finisht en een keer uitvalt. Eenvoudiger gezegd: Verstappen moet de komende twee races maximaliseren en Pérez moet minder dan 17 punten bijschrijven. Alleen dan kan de Nederlander, net als vorig jaar, zijn titel in Japan binnenhalen.

Qatar

Aannemelijker is dat het kampioensfeest zal worden gevierd tijdens de Grand Prix van Qatar. Dit is tevens een sprintrace waardoor er dat weekend maximaal 34 punten te behalen zijn. Na deze race zijn er nog maximaal 146 punten te vergeven, dus is de kans dan ook groter op de titel. En stel dat Verstappen wint in Singapore, Japan en Qatar en zijn teamgenoot komt elke race als tweede over de meet, dan is de titel ook binnen voor Verstappen.

Austin

We gaan in de voorgaande scenario’s steeds uit van een maximale score, maar in de Formule 1 weet je het uiteraard nooit. “Alleen een technisch probleem of een crash zou dat kunnen verhinderen”, sprak Helmut Marko na afloop van de GP van Italië. Dus stel dat Verstappen een keer buiten de punten eindigt, dan moet het titelfeest worden uitgesteld tot Austin. Ook hier is er weer sprake van een sprintweekend en zijn er weer meer punten te verdienen. En mocht Pérez ineens vanaf nu elke race winnen en Verstappen steeds tweede worden, dan is de titel ook een feit in Austin.

Wat als Verstappen na Austin nog steeds geen kampioen is? Dan gaan we een knotsgekke reeks Grands Prix tegemoet.

