Red Bull is tevreden na de openingsdag van het raceweekend in Hongarije. Max Verstappen hoopt op de Hungaroring voor de derde keer op rij als beste uit de bus te komen, helemaal nu hij al tweemaal werd afgetroefd door Mercedes. Zijn RB20 werd daarvoor flink onder handen genomen. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko werpen de upgrades nu al hun vruchten af.

Verstappen noteerde zowel in de eerste als de tweede trainingssessie de tweede tijd – eerst moest hij het afleggen tegen Carlos Sainz, daarna was Lando Norris de snelste. Uiteraard laten de teams tijdens deze oefenrondjes niet altijd het achterste van de tong zien, maar de consistentie van Verstappen is allicht een goed teken. Helmut Marko was ook positief, zeker nu is gebleken dat de vernieuwde RB20 zijn werk doet.

‘Doen mee voor de winst’

“De upgrades werken gewoon,” zei de Red Bull-adviseur vrijdag tegen Viaplay. “We zijn eigenlijk alleen maar aan het fine-tunen en tot nu toe zijn we absoluut tevreden met wat we zien. Tijdens onze snelle rondjes lagen we slechts een klein beetje achter op Norris, maar in de lange runs waren we de snelsten.”

Volgens Marko betekent dit dat Verstappen zich tijdens de race gewoon kan focussen op de strijd met McLaren en de jacht naar een nieuwe overwinning. “Het waren vrij grote upgrades van Red Bull en die werkten eigenlijk vanaf het eerste moment,” zei hij. “Dat is al anders dan de andere drie upgrades die we hebben gehad. Die waren veel kleiner, maar hadden daardoor ook niet veel effect. Het gaat nu de goede kant op, ik ben ervan overtuigd dat we nog wel een paar tienden kunnen vinden. We vechten zeker voor de overwinning”, besloot Marko.

