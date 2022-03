De tweede kwalificatiesessie in Saoedi-Arabië is onderbroken na een zeer zware crash voor Mick Schumacher. De Haas-coureur knalde hard tegen de betonnen muren van het circuit en is, bij bewustzijn, naar het medisch centrum gebracht voor verdere controle.

Schumacher ging door naar Q2 en stond op het punt om door te gaan naar Q3, maar de Duitser pushte hard om zijn tijd nog eens te verbeteren. Hij knalde daarbij op hoge snelheid zijwaarts tegen de betonnen muur in bocht 12. De VF-22 was flink beschadigd, maar de zorgen gingen meteen uit naar Schumacher die een forse impact te verduren kreeg. De Medical Car snelde dan ook op de gecrashte Haas af.

Haas heeft laten weten dat Schumacher bij bewustzijn is. “Hij is naar het medisch centrum gebracht”, valt in de verklaring van het team te lezen. Daar zal de Duitser verder gecontroleerd worden. Later bevestigde Haas dat Mick fysiek in orde leek en gaf ook aan dat hij al zijn moeder gebeld had. Hij wordt waarschijnlijk uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, al kan Haas nu nog niet bevestigen of dat het geval zal zijn.

Q2 werd met 4 minuten en 58 seconden te gaan stilgelegd en de opruimwerkzaamheden zijn nog steeds bezig. Duidelijk is dat het een latertje wordt voor de monteurs. Bij het wegslepen van de auto brak de achterkant, met versnellingsbak en al, af van de rest van de auto.