De Grand Prix van Monaco was chaotisch genoeg, maar het Mercedes-duo had niet bepaald een spannende middag in Monte Carlo.

George Russell reed van de zesde startplek naar de vijfde plaats aan de finish. De positie winst die hij boekte, pakte hij via de eerste reeks pitstops en switch naar intermediates van Lando Norris. Het merendeel van de GP van Monaco bracht hij echter door in een soort niemandsland.

Makkelijk, vertelt hij Viaplay was het alsnog niet. “Want het was geen normale race. Met veel vertagingen, rode vlaggen en regen.” Daarnaast was Mercedes’ W13-bolide weer aan het bokken. “Hij stuiterde enorm over de hobbels, dus ik ben blij dat de race erop zit. Hopelijk is dat in Bakoe beter.”

Hamilton

Lewis Hamilton – hij finishte als achtste – karakteriseert de auto als ‘een beetje een nachtmerrie om mee te rijden’. “Het is echter wat het is”, is zijn gelaten reactie, eveneens tegenover Viaplay. De Brit kreeg weliswaar de regen waar hij vooraf op hoopte, maar: “De auto was niet zo goed in de regen.”

“Het was dus een zware dag”, zegt hij. Aan de andere kant, vervolgt hij, was het ‘een vrij makkelijke middag’ zonder grote problemen. “Ik reed gewoon rond.” Hamilton had wel een akkefietje met Esteban Ocon en werd lang opgehouden door Fernando Alonso, al lijkt dat weinig indruk te hebben gemaakt.