Max Verstappen is bezig aan zijn tiende jaar in de Formule 1. Red Bulls drievoudig wereldkampioen heeft de sport in Nederland een enorme impuls gegeven. FORMULE 1 Magazine was bij alle races aanwezig. André Venema en Frank Woestenburg gaan terug in de tijd met een top-10 van bijzondere Max-momenten in de F1. Vandaag André met deel 9: de ‘stapelcrash’ in Monza, 2021.

Max Verstappen is de tweede seizoenhelft voortvarend gestart met een overwinning in de Dutch GP, de eerste sinds 1985. De punten tikken lekker aan in het intense titelgevecht met Lewis Hamilton, die op zijn achtste (record)kroon jaagt. Nog geen week na het oranjegekleurde volksfeest aan de Hollandse kust staat er 1100 kilometer verderop een klassieker op het programma.

De Italiaanse GP op het Autodromo Nazionale Monza doet zondagmiddag 12 september 2021 ergens halverwege de race letterlijk en figuurlijk opnieuw stof opwaaien in de verbeten strijd die Verstappen en Hamilton zowel op als naast de baan uitvechten. Het is weer bal, slechts een paar maanden nadat het tweetal elkaar op Silverstone ook al in de haren heeft gezeten. Verstappen is er op gewijde grond in een wiel-tegen-wiel gevecht met de Brit, die de GP ondanks een straf voor het incident wint, hard afgegaan en naar het ziekenhuis voor nader onderzoek gebracht.

In Monza gaat het andermaal mis, wanneer de matadoren elkaar in de eerste chicane na een (langzame) pitstop van Hamilton op volle vaart tegenkomen. Verstappen claimt ruimte, Hamilton wijkt niet. Ze gaan er allebei vanaf, de halo voorkomt dat Verstappens auto op het hoofd van de Brit eindigt. Als het stof is neergedaald, is de Nederlander al uitgestapt en op weg naar de pitstraat. Hij kijkt niet op of om naar zijn collega.

Max Verstappen kijkt nog even om naar collega Hamilton en de ravage die de crash met zijn Britse rivaal heeft veroorzaakt. FOTO: Motorsport Images

In de perszaal heerst direct grote opwinding. Bij de Britse collega’s vooral omdat Verstappen geen enkele moeite heeft gedaan naar Hamiltons toestand te informeren. “Ik had al gezien dat hij in orde was”, zegt de Nederlander later. Verstappen legt de schuld van de crash bij Hamilton. “Dit was ongelukkig en ook onnodig.” Volgens de Brit treft hem geen blaam. “Ik lag voorop toen we bocht 2 ingingen. Max verloor de controle, ging over de sausage kerb en knalde op mij. Ik voel me niet schuldig, want ik werd van achteren geraakt.”

In de perszaal in gaat de discussie nog lang door. Het incident is het zoveelste dit seizoen. Ook de teambazen van Verstappen en Hamilton, Christian Horner en Toto Wolff, voeren bijna wekelijks een verbale oorlog. Ook in Monza vliegen de verwijten over en weer. Er staat immers wat op het spel: de eerste wereldtitel van Verstappen of de achtste van Hamilton.

Het verbale vuurwerk na afloop gaat voorbij aan Daniel Ricciardo. De Australiër is de lachende derde, bezorgt werkgever McLaren met de dagzege een broodnodig succesje. Vanuit de perszaal boven de pitstraat is mooi te zien hoe groot de euforie bij de Britse renstal is: Ricciardo lacht zijn grootste lach, champagneflessen worden ontkurkt. Als iemand het Ricciardo gunt, dan is het wel zijn Nederlandse vriend en collega. Die krijgt na afloop een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende Grand Prix in Rusland, want Verstappen is volgens de wedstrijdleiding in Monza verantwoordelijk voor de crash.

Het laat hem koud.